Conceicao rrëfen përvojën në Arabinë Saudite: Shkova për paratë

Sergio Conceicao ka hapur një debat me komentet e tij për periudhën kur drejtonte Al-Ittihad, duke vënë në pikëpyetje disiplinën, kulturën e punës dhe angazhimin e disa futbollistëve sauditë.
Në një intervistë për podcastin “La Tripletta”, trajneri portugez foli për vështirësitë që hasi gjatë qëndrimit në Arabinë Saudite. Ai nënvizoi se investimet e mëdha financiare nuk nënkuptojnë domosdoshmërisht të njëjtin nivel profesionalizmi me atë që kishte njohur në Evropë.
Të lidhura
None found
Conceicao pranoi se paratë kishin luajtur rol në vendimin e tij për të shkuar në Arabinë Saudite, por shtoi se atje u përball me situata që nuk i kishte parashikuar.
Sipas tij, futbollistët vendas nuk kishin një qasje të fortë ndaj vetëkërkesës, punës dhe përkushtimit. Ai theksoi se kjo nuk lidhej domosdoshmërisht me mungesën e dëshirës apo me cilësitë e tyre, por me dallimet kulturore.
Ish-trajneri i Al-Ittihad tregoi se menaxhimi i skuadrës bëhej veçanërisht i vështirë kur lojtarët nuk ndiqnin udhëzimet e stafit ose mungonin në seancat stërvitore.
“Nuk e kanë atë mentalitet dhe kjo e komplikon punën e trajnerit. Në disa raste, lojtarë të caktuar nuk bashkëpunojnë, ndërsa të tjerë nuk shfaqen fare në stërvitje. Futbolli ende nuk shihet si një profesion i mirëfilltë”, u shpreh portugezi.
Ai shtoi se lojtarët shpesh justifikoheshin me probleme familjare ose me detyrimet fetare, duke përmendur namazin e orës pesë të mëngjesit. “Kur stërvitja caktohet në atë orar, disa prej tyre thjesht nuk paraqiten”, deklaroi Conceicao.
Trajneri pranoi se kjo përvojë e detyroi të përshtatej me një tjetër kulturë pune dhe ndikoi në mënyrën se si e shihte menaxhimin e një skuadre.
“Për dikë si unë, që i sheh gjërat në këtë mënyrë, është jashtëzakonisht e vështirë të përballesh me një situatë të tillë. Megjithatë, mësova shumë nga ajo periudhë”, përfundoi Conceicao.