Chelsea bie darkord me sponsorin e ri ‘BingX’

Chelsea ka rënë dakord për një marrëveshje të re sponsorizimi me kompaninë e kriptomonedhës BingX, e cila do të shfaqet gjithashtu në kompletet e stërvitjes nga sezoni i ardhshëm.

CFARE NDODHI?

Emri BingX do të shfaqet në mëngët e lojtarëve të Chelsea për pjesën e mbetur të sezonit në vazhdim, ndërsa do të shihet para kompleteve të tyre të stërvitjes nga sezoni 2024/25. Klubi ka të ngjarë të zbulojë fanellat e shënuara me BingX në ndeshjen e parë gjysmëfinale të Carabao Cup kundër Middlesbrough më 9 janar, sipas The Athletic.

Pas fillimit të sezonit pa një sponsor të fanellave, Blutë morën pjesë në kompaninë e të dhënave sportive Infinite Athlete si sponsorin e tyre kryesor të fanellave në shtator në një marrëveshje afatshkurtër. Nga sezoni 2024/25, Infinite Athlete do të shfaqet në fanellën stërvitore të klubit së bashku me BingX, por ende nuk është konfirmuar se cilët do të jenë sponsorët e ardhshëm të fanellave të klubit. /AlbEu.com/