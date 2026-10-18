Barcelona mbetet në Sevillë pas fitores 5-2 ndaj Real Betisit

Barcelona mbetet në Sevillë pas fitores 5-2 ndaj Real Betisit

Barcelona është detyruar të shtyjë kthimin në shtëpi pas triumfit 5-2 ndaj Real Betisit në La Liga, pasi moti i keq në Barcelonë pengoi nisjen e fluturimit në kohën e parashikuar.

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Klubi katalunas bëri të ditur përmes një njoftimi në rrjetin social X se ekipi do ta kalojë natën në Sevillë, për shkak të kushteve të pafavorshme atmosferike që kanë përfshirë Barcelonën.

Skuadra e Hansi Flick kishte udhëtuar në Sevillë për ndeshjen e së shtunës kundër Real Betisit dhe siguroi një fitore të thellë 5-2. Megjithatë, pas përfundimit të takimit, kthimi i planifikuar në Barcelonë nuk u realizua sipas programit.

“Për shkak të kushteve të këqija atmosferike që po ndikojnë në Barcelonë, fluturimi i ekipit të parë nuk mund të nisej sipas orarit të planifikuar. Skuadra do të qëndrojë gjatë natës në Sevillë”, njoftoi Barcelona.

Klubi ende nuk ka bërë të ditur se në cilën kohë skuadra do të rikthehet në Barcelonë.

Pas një paraqitjeje të suksesshme në fushë dhe një fitoreje me tri gola diferencë ndaj Betisit, Barcelona u përball me një pengesë të papritur gjatë udhëtimit për shkak të motit.


Shtuar 18.10.2026 11:15

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