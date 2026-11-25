Ditën e sotme, deputetja Elisa Spiropali, ka kërkuar hapjen e garës për drejtimin e partisë pas 17 vitesh. Ajo sfidoi hapur Ramën, duke thënë se kryetari nuk është i përjetshëm.
Ajo thekson se Partia Socialiste nuk mund të funksionojë me idenë e një kryetari të përjetshëm, ndërsa kërkon largimin nga strukturat drejtuese të personave që kanë probleme.
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Gjithashtu, Spiropali kritikoi ata që, sipas saj, kanë hequr statutin nga faqet e Partisë Socialiste dhe që sot i referohen pikërisht këtij dokumenti.
“Nuk e di a më do apo nuk më do Edi Rama, por unë di vullnetin tim, që më duan socialistët që kam bërë beteja për ta që nuk i ka bërë kush tjetër. I kam qëndruar bindjeve të mia. Jam një e majtë, socialiste dhe progresiste e bindur. Besoj që më duan socialistët. Nëse duan një garë popullariteti, unë kam një propozim, të hapet gara në PS pas 17 vjetësh. Ne nuk kemi kryetar të përjetshëm, sado i mirë të jetë. Ata që sot e kanë hequr statutin nga faqet e PS, flasin sot për statut”, tha Elisa Spiropali.
Ajo u shpreh e vendosur se nuk do te heqe dore nga mandati: “Le të ikin ata që kanë probleme. Nuk heq dorë nga mandati. Unë kam punuar jo vetëm për vete, por edhe që të marrin vota të tjerë”.