Në javën e 12-të të Serie A, Juventusi e mposhti Venezian me rezultatin e thellë 4:0.
Që nga transferimi i tij te Juventusi, Edon Zhegrova, sulmuesi i Kosovës, e kompletoi për herë të parë një ndeshje të plotë.
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Gjithashtu, kjo ishte hera e parë në këtë edicion që Zhegrova e nisi ndeshjen si titullar.
Të dielën, anësori i djathtë dha kontribut me një asistim në fitoren e “Zonjës së Vjetër”.
Goli i tretë i Juventusit, i realizuar nga Juan Cabal në minutën e 65-të, erdhi pas një asisti të Zhegrovës.
Reprezentuesi i Kosovës dhuroi një asistim mjaft të bukur.
Golat e tjerë për Juventusin u shënuan nga Nick Woltemade, Teun Koopmeiners dhe Randal Kolo Muani.
Në radhët e Venezies, sulmuesi Albion Rrahmani u aktivizua në lojë në minutën e 87-të.
Për Zhegrovën ky ishte asistimi i tretë në këtë edicion, ndërsa ai numëron edhe dy gola të shënuar.
Pas kësaj fitoreje, Juventusi është ngritur në vendin e gjashtë me 21 pikë.