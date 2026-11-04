Adri Mehmeti realizon ëndrrën, Pochettino e thërret për ndeshjet zyrtare të SHBA-së

Mauricio Pochettino ka përfshirë yllin e New York Red Bulls, Adri Mehmeti, në listën e SHBA-së për kualifikueset e Ligës së Kombeve të CONCACAF-it, duke i bërë realitet ëndrrën.
Shqipëria e dëshironte shumë mesfushorin e talentuar, por zgjedhja e tij përfundimtare për karrierën ndërkombëtare është përfaqësuesja amerikane.
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Kontakti i parë me ekipin erdhi në tetor, kur Pochettino e thirri për ta provuar. Paraqitja e Mehmetit e bindi trajnerin argjentinas, i cili tashmë i ka besuar një vend në grumbullimin për takimet zyrtare.
Në listën e plotë të SHBA-së, Mehmeti figuron krahas emrave të njohur si futbollisti i Juventusit Weston McKennie, Malik Tillman i Leverkusenit dhe Pulisic i Milanit.
Përballja e SHBA-së në këtë çerekfinale do të jetë me Haitin.