Adri Mehmeti realizon ëndrrën, Pochettino e thërret për ndeshjet zyrtare të SHBA-së

Adri Mehmeti realizon ëndrrën, Pochettino e thërret për ndeshjet zyrtare të SHBA-së

Mauricio Pochettino ka përfshirë yllin e New York Red Bulls, Adri Mehmeti, në listën e SHBA-së për kualifikueset e Ligës së Kombeve të CONCACAF-it, duke i bërë realitet ëndrrën.

Shqipëria e dëshironte shumë mesfushorin e talentuar, por zgjedhja e tij përfundimtare për karrierën ndërkombëtare është përfaqësuesja amerikane.

Të lidhura

None found

Kontakti i parë me ekipin erdhi në tetor, kur Pochettino e thirri për ta provuar. Paraqitja e Mehmetit e bindi trajnerin argjentinas, i cili tashmë i ka besuar një vend në grumbullimin për takimet zyrtare.

Në listën e plotë të SHBA-së, Mehmeti figuron krahas emrave të njohur si futbollisti i Juventusit Weston McKennie, Malik Tillman i Leverkusenit dhe Pulisic i Milanit.

Përballja e SHBA-së në këtë çerekfinale do të jetë me Haitin.


Shtuar 4.11.2026 17:00

Tags: , ,
A mund t’i ndalohet Infantinos kandidimi për një mandat tjetër në krye të FIFA-s?

A mund t’i ndalohet Infantinos kandidimi për një mandat tjetër në krye të FIFA-s?
Juventusi kërkon përforcim në sulm për janarin, pesë kandidatë në shqyrtim

Juventusi kërkon përforcim në sulm për janarin, pesë kandidatë në shqyrtim
Egnatia përballet me sfidën më të vështirë në letër, skuadra e Nevil Dedes merr një goditje para ndeshjes

Egnatia përballet me sfidën më të vështirë në letër, skuadra e Nevil Dedes merr një goditje para ndeshjes
Tre klube të Premier League interesohen për yllin e Galatasarayt

Tre klube të Premier League interesohen për yllin e Galatasarayt
Arteta kërkon ekspertizën e NASA-s dhe Google për të frenuar lëndimet te Arsenali

Arteta kërkon ekspertizën e NASA-s dhe Google për të frenuar lëndimet te Arsenali
Albano Aleksi: Egnatia ka ardhur në Rumani për të dhënë maksimumin dhe për të synuar fitoren

Albano Aleksi: Egnatia ka ardhur në Rumani për të dhënë maksimumin dhe për të synuar fitoren
Como barazon rekordin historik të Ligës së Kampionëve pas triumfit 9-1 ndaj Lensit

Como barazon rekordin historik të Ligës së Kampionëve pas triumfit 9-1 ndaj Lensit
Egnatia synon rezultat pozitiv në Rumani në një mbrëmje me 35 ndeshje evropiane

Egnatia synon rezultat pozitiv në Rumani në një mbrëmje me 35 ndeshje evropiane