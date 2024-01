Pas pandemisë në Shqipëri! Rreth 2 mijë pensionistë italianë zgjodhën Durrësin për të jetuar: Kursejmë 25 mijë euro në vit

“Mirë se vini në Shqipëri, kjo është parajsa e pensionistëve italianë”. Kështu e nis artikullin e saj dedikuar pensionistëve italianë që kanë zgjedhur vendin tonë për të kaluar pleqërinë, e përditshmja italiane Tgcom24.

Gazetarja e emisionit “È sempre Cartabianca” bëri një udhëtim në Durrës për t’u takuar me një grup bashkatdhetarësh, të cilët kanë zgjedhur të ndryshojnë shtet dhe të zhvendosen në qytetin bregdetar pas daljes në pension.

“Ka një konventë dypalëshe mes dy kombeve, sipas së cilës Italia, duke lëvizur vendbanimin këtu dhe duke qëndruar më shumë se gjashtë muaj në vit, detyrohet t’i japë një pension bruto”- rrëfen një pensionist duke nënvizuar se tani është në gjendje të përfitoje 1500 euro në muaj në vend të 1150 që ishte më parë duke mos u taksuar.

“Duke bërë disa përllogaritje, këtu mund të kursejmë deri në 25 mijë euro në vit”, shton një tjetër pensioniste, e cila u vendos me bashkëshortin e saj. Në Itali, nëse arrijmë të kursejmë pesë mijë, ishte një mrekulli-shton me tej.

Sipas tregimeve të pensionistëve italianë nuk është vetëm portofoli që përmirësohet, por edhe cilësia e jetës. Në Shqipëri, në fakt, kostoja e mallrave dhe e shërbimeve është shumë më e ulët, kështu që është e mundur të kënaqeni me disa ushqime të tjera: aperitivë, SPA, kurse kërcimi dhe darka restorantesh. “Një pjatë spageti me fruta deti kushton 7,5 euro, një pjatë e mrekullueshme e skuqur me fruta deti kushton më pak se dhjetë”, shpjegon Isabella Ruggeri, e cila punon në një agjenci që merret me transferta jashtë vendit. “Që nga pandemia, rreth dy mijë pensionistë kanë mbërritur këtu.”, -rrëfen ajo.