Zbuloi se po vuan nga kanceri, aktorja e famshme bën listën e “të ftuarve” në varrimin e saj

Pak kohë pasi u publikua pjesa e parë e podcastit të aktores së famshme Shannen Doherty, ku ajo rrëfente se kanceri i ka prekur edhe kockat, së fundmi ajo ka rrëfyer se si do të donte të ishte funerali i saj.

Pa lot ose, më keq akoma, nuk dua njerëz të padëshiruar. “Dua që funerali im të jetë një festë dashurie”. Shannen Doherty tashmë i ka shumë të qarta kërkesat e saj të fundit të lamtumirës. Brenda e paharrueshme e Beverly Hills 90210, 52 vjeç, vazhdon të dokumentojë jetën e saj në podkast.

Ajo ka treguar se ka bërë një listë të të ftuarve në ceremoninë mortore. “Ka njerëz që nuk më pëlqejnë fare, të cilët mendoj se do të shfaqen dhe që nuk i dua. Ata do të kenë arsyet e tyre për t’u paraqitur në funeralin tim, mirë për ta, sigurisht sepse është gjëja më korrekte politikisht, por unë nuk i dua. Do të doja të ishte një festival dashurie, nuk dua që njerëzit të qajnë dhe nga ana tjetër të thonë: “faleminderit Zotit” ajo k*rva ka vdekur tani”.

Në këtë rrëfim ajo përballet me evolucionin e sëmundjes së saj me një forcë të jashtëzakonshme, duke alternuar momentet e emocioneve me disa të qeshura vetë-ironizuese

Aktorja ka luftuar me kancerin e gjirit që nga viti 2015. Së fundmi ajo ka zbuluar përkeqësimin e gjendjes së saj shëndetësore, me metastaza që përhapen në tru dhe më pas në kocka. Në një bisedë të sinqertë me mikun dhe prezantuesin, Chris Cortazzo, ajo ka trajtuar edhe temën e dhimbshme të ceremonisë mortore. Madje, duke arritur të bëjë shaka për këtë:

«E di që këto janë diskutime që mund të duken të pakëndshme. Por duhet të përballem me ta sepse e di që do të ndodhë dhe do të largohem. Ndoshta janë gjëra makabre, por edhe pjesërisht për të qeshur, apo jo?”.

“Dua që eshtrat e mia të përzihen me ato të qenit tim dhe babait tim”, shpjegoi ajo në episodin e fundit të podcast-it.

Shannen Doherty, megjithatë, nuk dorëzohet: “Gjëja më e rëndësishme është se nuk dua të vdes shumë shpejt, sepse kam ende shumë gjëra për të realizuar”.