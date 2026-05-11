Ngjarje e rëndë në Vlorë/ Burri gjen gruan të mbytur në zonën e Plazhit të Vjetër, ja çfarë dyshohet

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur këtë të hënë në qytetin bregdetar të Vlorës, ku një 32-vjeçare është gjetur e mbytur.
Sipas informacioneve paraprake, ngjarja ka ndodhur në zonën e Plazhit të Vjetër. Policia bën me dije se shtetasja me iniciale E.T. vuante nga depresioni.
Ka qenë bashkëshorti i saj ai që ka konstatuar trupin dhe ka bërë të mundur nxjerrjen e tij nga uji.
Më pas, trupi i pajetë është transportuar drejt morgut për ekzaminime të mëtejshme mjeko-ligjore, ndërsa bashkëshorti i 32-vjeçares po merret në pyetje nga grupi hetimor për të sqaruar rrethanat e plota të ngjarjes.