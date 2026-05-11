Justin Bieber flet hapur: Po kaloj një periudhë të vështirë

Justin Bieber ka tërhequr sërish vëmendjen e publikut pas disa postimeve të fundit në rrjete sociale, ku ka folur hapur për gjendjen e tij emocionale dhe sfidat personale që po përjeton.
Këngëtari ka pranuar se aktualisht po kalon një periudhë të vështirë, duke u shprehur se shpesh i drejtohet Zotit në lutje për ndihmë dhe për një këndvështrim më të qartë mbi jetën e tij. Në mesazhet e publikuara, Bieber e përshkruan veten si “thjesht një njeri mesatar me të meta”, duke pranuar gabimet që ka bërë në marrëdhëniet me të tjerët.
Ai ka theksuar gjithashtu se edhe sot e kësaj dite ndodh që pa dashje të thotë ose të bëjë gjëra që mund të lëndojnë njerëzit përreth tij, por çdo ditë e sheh si një mundësi për reflektim dhe rritje personale. Në një tjetër postim, artisti ka folur për pasiguritë e tij të brendshme dhe frikën se mund të perceptohet si një person egoist.
Bieber shpjegon se dikur mendonte se të qenit plotësisht i sinqertë për këto ndjenja mund t’i dëmtonte ëndrrat e tij për t’u pranuar nga publiku, por tani beson se sinqeriteti i jep më shumë liri. Ai ka ndarë edhe një reflektim më të gjerë mbi gjendjen e tij emocionale, duke thënë se nuk ka kontroll mbi mënyrën se si zgjohet çdo ditë—ndonjëherë optimist, ndonjëherë pesimist.
Këto deklarata vijnë në një periudhë kur fansat kanë diskutuar shpesh për gjendjen e tij emocionale dhe jetën martesore me Hailey Bieber. Çifti është i martuar prej gati shtatë vitesh dhe së fundmi janë bërë prindër të një djali, Jack Blues Bieber.