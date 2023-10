“Ka 23 vjet pa e takuar”, flet për herë të parë babai i Edona Jemes: Kur të dal nga BBV… (VIDEO)

Edona James është një nga banoret më të komentuara të edicionit të dytë të “Big Brother VIP Kosova” që prej hyrjes së saj në format.

Që prej javëve të para, ajo nuk ka nguruar të flasë hapur për ndryshimin e gjinisë.

Së fundmi, babai i saj është prononcuar në një intervistë për marrëdhënien me Edona James.

“Nëna e saj është ndarë prej meje dhe i ka marrë fëmijët me vete, dytë i ka marrë dhe ua ka bërë letrat në Gjermani, unë kam qenë azilant nuk kam mund të bëj asgjë, më kanë kthyer në Kosovë, e kam shikuar jetën time, jam martuar dhe kam krijuar familje tjetër, i kam dy djem me gruan tjetër”, ka thënë ai.

“Ka kohë, kam harruar kur ka ndodhur më ka shkruar para dy jave a mundem me ma nxjerr një pasaportë, ky ka qenë kontakti i fundit”, tha babai i Edonës në lidhje me kontaktin me të.

Tutje ai ka treguar se nuk e ka takuar Edonën prej 23 vitesh, takimi i fundit ishte kur ajo ka qenë ende fëmijë.

“Prej fëmijërisë nuk e kam parë, kur është bërë femër nuk e kam parë, nuk kam parë ende asgjë, prej 2000 tash është 2023, qe 23 vjet”, pranoi ai.

Babai i saj nuk e ka mohuar dëshirën që të takohet me të pas rrugëtimit të saj në BBVK.

“Në Big Brother nuk kam qejf ta takoj, por pas Big Brotherit kam qejf me e taku”, u shpreh ai.