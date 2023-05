E mbështeti me shpirt, Ermiona shfaqet papritur e inatosur me Luizin: Nuk kthen as mesazh (VIDEO)

Pas përfundimit të këtij edicioni të “Big Brother VIP” janë rregulluar raporte të prishura brenda në shtëpi, e janë prishur jashtë raporte që brenda ishin për bukuri.

E kështu duket se po ndodh edhe me Ermiona Lekbellon dhe Luiz Ejllin.

Ermiona ishte një prej lojtareve më të vërteta që e mbështeti fituesin e BB VIP në çdo situatë jo vetëm brenda në shtëpi, por edhe kur doli jashtë saj.

Ajo shprehej gjithmonë që dëshironte ta shikonte Luizin fitues dhe ishte e lumtur që kishte fituar një mik të mirë.

Mirëpo, respekti dhe konsiderata nuk duken reciproke nga ana e Luizit, që pas daljes nga shtëpia më e famshme në Shqipëri. Sipas Ermionës, ai nuk u ka kthyer përgjigje as mesazheve të urimit.

Kjo gjë e ka mërzitur pak ish-konkurrenten, që në TikTok ka publikuar një video ku thotë:

“Luizi s’kthen as mesazh. I çon mesazh urimi, Luizi bën sikur është në autobus. Ça ka Luizi? Po Luizi ça ka? Po këtej do vish o Luizi, ke shtëpia e vjehrrës dhe vjehrrit do vish ndonjëherë atje në Verona, do mërzitesh dhe këtej do e sjellësh kokën”.