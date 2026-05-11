“E kam ndjerë si djalin tim”/ Aktori Robert Ndrenika: Veliaj nuk më ka dhënë shtëpi, në fund do të dalë i pafajshëm

Vetëm disa ditë pas takimit të ngrohtë mes kryebashkiakut Erion Veliaj dhe aktorit Robert Ndrenika, ky i fundit ka zgjedhur të prenoncohet për media. Në emisionin “Shqipëria Live” në “Top Channel”, Ndrenika u shpreh se, Veliajn e njeh që fëmijë dhe ka një lidhje të ngushtë me të.
Sipas tij, Ndrenika e ka shtëpinë trashëgimi që në kohën e Fan Nolit dhe se nuk e ka të dhuruar nga kryebashkiaku. Ai shprehet se, në mos daltë i pafajshëm në Shqipëri, në nivelet ndërkombëtare do të dalë i pafajshëm, sepse sipas tij, Veliaj është pafajshëm.
Deklarata e Ndrenikës:
“Erion Veliaj është një njeri që unë e njoh që fëmijë, ishte diçka personale. Komentet më kanë mërzitur, por edhe më kanë bërë qejfin. Ka edhe keqkuptime. Më kanë thënë se edhe më ka dhënë shtëpi.
Unë dua që politika ta mbështesë më tepër artin, sidomos teatrin. Arti duhet të ketë edhe pavarësi, siç kanë gjykatat pavarësinë e vet. Arti duhet të jetë asnjanës. Unë druaj të them se Veliaj do të dalë i pafajshëm. Dhe në mos daltë i pafajshëm këtu në Shqipëri, në nivelet ndërkombëtare do të dalë i pafajshëm, sepse e di se është i pafajshëm”, u shpreh Ndrenika.