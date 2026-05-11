Mister në Teksas/ Gjashtë trupa të gjetur brenda vagonit të trenit pranë kufirit me Meksikën

Zbulimi i gjashtë trupave brenda një vagoni treni mallrash në Laredo të Teksasit, pranë kufirit SHBA-Meksikë, ka ngritur pikëpyetje për autoritetet amerikane. Policia thotë se trupat u gjetën të dielën në një stacion treni mallrash nga një punonjës i Union Pacific.
Detektivi i Policisë së Laredos, Joe Baeza, tha se vendi ndodhet në një zonë të largët pranë kufirit ku ngarkohen dhe shkarkohen vagonët tregtarë hekurudhorë.
“Imagjinoni një skelë ngarkimi në port, por vetëm për trena. Ka shumë vagona hekurudhorë që ngarkohen dhe shkarkohen atje”, tha ai për NBC News.
Policia dhe zjarrfikësit që mbërritën në vendngjarje konfirmuan se të gjashtë personat ishin të vdekur, por shkaku i vdekjes nuk është përcaktuar ende. Autoritetet nuk kanë publikuar identitetin e viktimave ose vendet e tyre të origjinës, dhe policia tha se nuk u gjet asnjë i mbijetuar në vagon.
Union Pacific lëshoi një deklaratë duke thënë: “Union Pacific është thellësisht i trishtuar nga ky incident dhe po punon ngushtë me autoritetet për të hetuar këtë çështje.”
Po shqyrtohet mundësia e kontrabandës së emigrantëve
Edhe pse hetimi është ende në vazhdim, autoritetet amerikane po e shqyrtojnë seriozisht mundësinë që rasti të ketë lidhje me imigracionin e paligjshëm.
Në vitet e fundit, ka pasur disa incidente të ngjashme pranë kufirit SHBA-Meksikë, ku njerëz u gjetën të bllokuar në kushte mbytjeje brenda vagonëve të trenave ose kamionëve.
Në vitin 2022, 53 migrantë u gjetën të vdekur brenda një kamioni në Teksas, në një nga tragjeditë më vdekjeprurëse të trafikimit të qenieve njerëzore në Shtetet e Bashkuara.
Një vit më vonë, në vitin 2023, dymbëdhjetë migrantë u gjetën brenda një vagoni treni të mbyllur rreth 30 kilometra në lindje të Uvalde, me dy prej tyre tashmë të vdekur për shkak të nxehtësisë së padurueshme.