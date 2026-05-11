Meghan Markle i jep një goditje të fortë babait të saj për Princin Harry

Meghan Markle ka qenë e larguar nga babai i saj, Thomas Markle, për shtatë vitet e fundit, por pati korrespondencën e saj të parë në fund të vitit të kaluar pas shqetësimit të tij serioz shëndetësor. Dukesha e Sussex i kishte dërguar një letër të shkruar me dorë babait të saj, i cili po shërohej nga amputimi i këmbës që i shpëtoi jetën në një spital në Filipine. Regjisori i ndriçimit në pension i Hollivudit tani është kthyer në SHBA për të vazhduar kujdesin mjekësor, duke ngjallur shpresa se babai dhe vajza mund të ribashkohen.

Edhe pse Thomas ka shprehur dëshirën e tij për të takuar më në fund vajzën e tij dhe nipërit e mbesat së bashku me Princin Harry, takimi nuk ka gjasa të ndodhë. Sipas ekspertit mbretëror, Hugo Vickers, Thomas “duhet të ndihet jashtëzakonisht i zhgënjyer” duke pasur parasysh gjendjen e familjes së tij.

Përpara se Meghan të grindej me të atin para dasmës së saj me djalin më të vogël të Mbretit Charles, u zbulua se Harry nuk e kishte takuar kurrë vjehrrin e tij. Vickers sugjeroi që Meghan do të kishte ndier turp.

“E ngre si një mundësi”, tha ai për GB News . “Mendoj se ka më shumë të ngjarë që ajo të ketë qenë nervoze se mos ai i thoshte diçka Princit Harry.”

Ai shpjegoi se Thomas ishte i mirë me Meghan ndërsa ajo po rritej.

«Nëse dëgjoni atë që thotë ai, në krahasim me mënyrën se si raportohen fjalët e tij, do të gjeni një burrë të mirë që duhet të ndihet jashtëzakonisht i zhgënjyer», tha ai. «Në fakt, një anëtare e familjes së Princit Harry sugjeroi se ajo mund të ketë qenë nervoze për atë që ai mund të thoshte».

Është e mundur që Meghan ende nuk dëshiron që Harry dhe babai i saj të takohen, prandaj ajo ka shmangur çdo plan për t’u ribashkuar me Thomas Markle.

Shtuar 11.05.2026 13:42

