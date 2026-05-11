Ngacmoi seksualisht 21-vjeçaren në spitalin e Korçës, ja kush është mjeku Nikolla Nunka i cili u pezullua nga detyra deri në përfundimin e hetimeve

Personi që shikoni në foto është mjeku kirurg Nikolla Nunka, i cili ngacmoi seksualisht 21-vjeçaren në spitalin e Korçës. Aktualisht 72-vjeçari është arrestuar nga policia, ndërsa është pezulluar edhe nga detyra deri në sqarimin e situatës dhe përfundimin e hetimeve. Kallëzimi në polici për mjekun Nikolla Nunka është bërë nga vetë e reja.

E reja ishte dërguar në urgjencë për shkak të dhimbjeve të barkut e të vjellave ndërsa pas kontrolleve mjekësore, është vendosur që të kryejë ndërhyrje për apandesit. Sipas kallëzimit të saj, thuhet se mjeku Nikolla Nunka, e ka ngacmuar seksualisht duke e prekur në pjesë intime me pretendimin e kontrollit mjekësor.

Të lidhura

None found

Pas kësaj ngjarje ka reaguar edhe babai i vajzës, i cili deklaroi se ka ardhur nga Gjermania dhe ishte i shqetësuar për shëndetin e të bijës. Ai tregoi se mjeku, pasi i kishte aplikuar kremin të resë, kishte tentuar ta puthë. Babai ka apeluar për drejtësi, ndërsa shprehet se nuk ka shumë besim.

Të Lidhura:

  1. Tender për rrugën Korçë-Ersekë – ARRSH bën gati procedurën, 432.3 mln lekë për pjesën e dytë të lotit II
  2. Ndahet nga jeta kantautori i njohur nga Korça
  3. Aksident i rëndë në Korçë, automjeti përmbyset jashtë rrugës! Plagoset shoferi
  4. Moti i keq Korçë, qindra familje mbeten pa energji elektrike

Shtuar 11.05.2026 16:33

Tags: ,
“Do të ndalojnë pasurimin e uraniumit”, Trump: Marrëveshje me Iranin? Unë po merrem me ta! Do ua marrim “pluhurin” bërthamor

“Do të ndalojnë pasurimin e uraniumit”, Trump: Marrëveshje me Iranin? Unë po merrem me ta! Do ua marrim “pluhurin” bërthamor
Kërkoi pavlefshmërinë e dekretit të emërimit të Ols Dados, Veliaj letër KLP-së: Vendimi u mor nga nënkryetari, jo nga organi kolegjial

Kërkoi pavlefshmërinë e dekretit të emërimit të Ols Dados, Veliaj letër KLP-së: Vendimi u mor nga nënkryetari, jo nga organi kolegjial
“Janë të shpikura”, Soni Malaj shokohet kur sheh lajmet për të derisa ndodhet në Ferma VIP

“Janë të shpikura”, Soni Malaj shokohet kur sheh lajmet për të derisa ndodhet në Ferma VIP
Fero publikon një fotografi të para katër viteve nga qendra e rehabilitimit: Në gjendjen më të keqe të mundshme

Fero publikon një fotografi të para katër viteve nga qendra e rehabilitimit: Në gjendjen më të keqe të mundshme
E ndjek në çdo performancë – Adrola Dushi dhe Capital T tashmë të pandarë

E ndjek në çdo performancë – Adrola Dushi dhe Capital T tashmë të pandarë
Studentët shqiptarë paralajmërojnë protestën e dytë: “Nëse menduat se u ndalëm, gabuat”

Studentët shqiptarë paralajmërojnë protestën e dytë: “Nëse menduat se u ndalëm, gabuat”
SHBA dhe BM diskutojnë rihapjen e Ngushticës së Hormuzit

SHBA dhe BM diskutojnë rihapjen e Ngushticës së Hormuzit
Bes Kallaku drejt altarit për herë të dytë ?! Detajet që po “nxisin” zërat për dasmë me partneren e re…

Bes Kallaku drejt altarit për herë të dytë ?! Detajet që po “nxisin” zërat për dasmë me partneren e re…