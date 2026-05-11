Çiljeta Xhilaga flet për raportin me djalin e partnerit të saj: Është pjesë e imja, e jetës sime

Këngëtarja e njohur shqiptare, Çiljeta Xhilaga, ka folur hapur për jetën personale dhe profesionale gjatë paraqitjes në emisionin “SOL”.
Ajo ka komentuar edhe raportin që ka me djalin e bashkëshortit të saj, duke treguar se e konsideron si pjesë të pandashme të jetës së saj.
“Unë e quaj pjesë timen, nuk e quaj pjesë që më ka ardhur, ma kanë sjellë. Është një gjë e imja, e jetës sime”.
“Një përgjegjësi shumë e madhe, një përgjegjësi me shumë se fëmija që ti ke lindur vet nga barku yt”, theksoi mes tjerash.
Artistja gjithashtu ka edhe një djalë me ish-partnerin e saj, ndonëse tani prej vitesh jeton me portierin Alban Hoxha.
Megjithatë, marrëdhënia e tyre ka qenë më e rezervuar dhe jashtë syrit të publikut.
Çiljeta që një kohë ka bërë një distancim edhe nga projektet e mbrëmjet muzikore.