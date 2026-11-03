Debat në “Ftesë në 5” për mbështetjen pas lindjes dhe faljen e tradhtisë: A meriton duartrokitje një partner që bën detyrën?

Mbështetja e partnerit pas lindjes, presioni që gratë të rikthehen shpejt në formë dhe mundësia për të falur tradhtinë ishin ndër temat e diskutuara në emisionin “Ftesë në 5”. Eda Bano, Enki Nako dhe Klaudia Pashaj ndanë përvoja personale dhe mendime të ndryshme gjatë bisedës.
Të ftuarat folën për rolin që ka secili partner në marrëdhënie, si edhe për standardet e ndryshme që shoqëria vendos ndaj burrave dhe grave.
Të lidhura
None found
Një prej pikave të diskutimit ishte rikthimi në pasarelë, pak javë pas lindjes, i një modeleje të Victoria’s Secret. Bashkëshorti i saj e duartrokiti publikisht, gjest që u shpërnda gjerësisht në rrjetet sociale dhe e bëri atë të cilësohej si “burri i ëndrrave”. Në studio, megjithatë, u shfaqën qëndrime të ndryshme për mënyrën si duhej vlerësuar kjo mbështetje.
Klaudia Pashaj u shpreh se përkrahja ndaj partneres është pjesë e përgjegjësisë në një marrëdhënie, jo një gjest i jashtëzakonshëm.
“Kjo është pikërisht ajo që i takon të bëjë. Ai përmbushi detyrën dhe rolin e vet. Prandaj nuk ka bërë ndonjë gjë të pazakontë që ne ta duartrokasim. Thjesht ka bërë atë që duhet”, tha ajo.
Eda vuri në dukje se mbështetja nuk është e mirëqenë për çdo grua, pasi, sipas saj, disa burra mund të ndihen xhelozë kur partneret arrijnë sukses më të madh se ata.
“Ka shumë meshkuj që xhelozojnë suksesin e partnereve të tyre ose, më saktë, ndihen të tillë kur gratë arrijnë më shumë se ata. Në thelb nuk i përkrahin dhe nuk i duartrokasin kurrë. Dakord, ai e bëri atë që duhej, por ka plot raste kur kjo nuk ndodh”, u shpreh Eda.
Ajo shtoi se përkrahja e sinqertë nuk duhet të shfaqet vetëm në çaste të gëzueshme, por edhe përballë sfidave që sjell jeta familjare.
Tradhtia dhe mundësia për ta falur ishin një tjetër temë e bisedës. Eda tha se askush nuk është i paprekshëm nga gabimet në një marrëdhënie dhe se vendimet përballë tyre nuk janë aq të lehta sa mund të duken.
“Nuk jam imune dhe as e vaksinuar; si çdo njeri tjetër në këtë botë, edhe mua mund të më ndodhë. Është e qartë se nuk është diçka e këndshme. Është e lehtë të thuash se do të marrësh masa ekstreme, si divorci, por ato vendime sjellin stres të jashtëzakonshëm mendor”, tha ajo, duke lënë të kuptohej se mund t’i jepte partnerit një mundësi të dytë.
Klaudia mbajti një qëndrim më të vendosur dhe theksoi se përgjegjësia ndaj familjes duhet të merret parasysh nga të dy partnerët.
“Në këtë fazë të jetës sime nuk besoj se do ta falja. Të dy e kemi marrë lirisht përgjegjësinë për familjen. Pse nuk e mendon ai familjen? Pse duhet të jem unë ajo që shqetësohet të mos e shkatërrojë, kur ishte ai që e shkatërroi me tradhti? Përgjigjja ime është jo”, deklaroi ajo.
Më pas, biseda u përqendrua te pritshmëritë që gratë të rifitojnë formën fizike menjëherë pas lindjes. Enki solli përvojën e vet dhe nënvizoi se çdo trup rikuperohet ndryshe; krahasimi me modelet, sipas saj, mund të krijojë pritshmëri të parealizueshme.
“Trupat e grave nuk janë njësoj dhe duhen marrë parasysh të gjithë faktorët. Nuk është proces i thjeshtë. Krijohen pritshmëri dhe zhgënjime, të cilave u shtohen emocionet dhe luhatjet hormonale të periudhës pas lindjes. Mendimi ‘shiko sa shpejt dhe sa mirë ia doli ajo, ndërsa unë jo’ mund të bëhet vetëshkatërrues”, tha Enki.
Ajo tregoi se, gjatë kohës që ushqente fëmijën me gji, nuk e kishte vendosur rënien në peshë si qëllim parësor.
“Për sa kohë fëmija ushqehej me gji, e vetmja gjë e rëndësishme ishte që unë të isha e shëndetshme dhe ta ushqeja. Deri atëherë nuk e kisha menduar. Pasi mbaroi ajo periudhë, vendosa të gjeja një dietë që më përshtatej, sepse metodat që gjenden në internet nuk funksionojnë njësoj për të gjithë”, tregoi ajo.
Në mbyllje të bisedës, Eda tha se dashuria dhe partneriteti nuk duhen vlerësuar sipas pamjes apo arritjeve profesionale, por sipas mbështetjes që dy njerëz i japin njëri-tjetrit në etapat e ndryshme të jetës.
“Jeta nuk është gjithmonë e bukur dhe njeriu nuk është përherë në pasarelë. Mund të lëndohesh, të sëmuresh ose të përballesh me sprova të rënda. Kjo është dashuria dhe ky është burri që duam të shohim pranë nesh”, përfundoi ajo.