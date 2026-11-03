Alibeaj kërkon sqarime nga SPAK: Nëse Gogu e takoi Veliajn pa leje, duhet procedim penal

Prokuroria e Posaçme duhet të bëjë të ditur nëse ministri i Drejtësisë, Toni Gogu, ka kërkuar dhe ka marrë miratim për të takuar në paraburgim kryebashkiakun e Tiranës, Erion Veliaj. Këtë kërkesë ngriti ish-deputeti Enkelejd Alibeaj në News24, ku komentoi përplasjen e fundit mes Veliajt dhe kryeministrit Edi Rama, si edhe vizitën e Gogut në ambientet e paraburgimit.
Sipas Alibeajt, nëse takimi është zhvilluar pa lejen e nevojshme, SPAK duhet të nisë patjetër një procedim penal. Ai nënvizoi se detyra e ministrit të Drejtësisë nuk i jep të drejtë të takojë të paraburgosurit duke anashkaluar kërkesat ligjore.
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Ish-deputeti shpjegoi se, kur ka një shqetësim, ministri mund të kryejë inspektim në një burg edhe në mes të natës. Megjithatë, ai e ndau këtë kompetencë nga takimi me një të dënuar dhe, aq më tepër, me një të paraburgosur. Duke iu referuar ligjit për trajtimin e të dënuarve dhe të paraburgosurve, Alibeaj tha se për takimet fizike me këta të fundit nevojitet pëlqimi paraprak i prokurorisë, që në rastin e Veliajt është SPAK-u.
Alibeaj shprehu habi që Prokuroria e Posaçme nuk kishte reaguar gjatë këtyre ditëve, sidomos pas letrës së Veliajt. Në atë letër pretendohej se Rama do t’i jepte udhëzime SPAK-ut për ta mbajtur kryebashkiakun në burg për 100 vite.
Ai shtoi se kishte dëgjuar shpjegime sipas të cilave transferimi i Veliajt ishte kryer papritur dhe për arsye që lidheshin me sekretin shtetëror, por jo një reagim të SPAK-ut për pretendimet e ngritura në letër.
Duke e cilësuar të vështirë misionin që duhet të përmbushë SPAK-u, ish-deputeti u ndal edhe te versioni i paraqitur nga Veliaj. Sipas këtij versioni, ministri i Drejtësisë i kishte përcjellë një ultimatum të kryeministrit: të dorëzonte pushtetin në bashki ose të qëndronte në burg për 100 vite.
Alibeaj theksoi se vendimi për burgosjen e një personi dhe kohëzgjatjen e saj i përket vetëm sistemit të drejtësisë. Ai sqaroi se askush prej tyre nuk mund të verifikonte vërtetësinë e rrëfimit të Veliajt, por vlerësoi se këto pretendime, qofshin të vërteta apo jo, kanë cenuar besimin e opinionit publik te drejtësia.
Në mbyllje, ai i kërkoi sërish SPAK-ut të reagojë dhe të sqarojë çështjen e lejes për takimin e Toni Gogut me Veliajn, duke këmbëngulur se mungesa e saj duhet të pasohet me nisjen e një procedimi penal.