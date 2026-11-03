Analizë e “Newsport.al”: Lista e Kombëtares shpallet pas pak ditësh, sulmi në formë ndërsa porta shqetëson më shumë

Kombëtarja shqiptare ka bërë publike kalendarin për dy sfidat e ardhshme të Ligës së Kombeve: fillimisht do të përballet me Finlandën në “Air Albania”, e më pas me Bjellorusinë në transfertë. Trajneri Rolando Maran do të zbulojë listën e lojtarëve këtë të shtunë, më 7 nëntor, në orën 11:00. Përzgjedhjet e tij pritet të jenë me rëndësi për synimin e kuqezinjve për të ruajtur vendin e parë në grup dhe për t’iu afruar kualifikimit në Europianin e ardhshëm.
Porta, reparti më shqetësues – Mungesa e Thomas Strakoshës, titullarit të padiskutueshëm që sapo është shpallur portieri më i mirë i vitit në Greqi, përbën një problem të madh për Maran. Ai do të mungojë për shkak të një dëmtimi më serioz nga sa ishte parashikuar. Etrit Berisha, Alen Sherri dhe i riu Klidman Lilo janë alternativat e tjera, por të tre kanë pasur pak minuta në klubet e tyre dhe mund të përballen me presion të shtuar. Zgjedhja mes tyre merr rëndësi të veçantë, pasi Finlanda dhe Bjellorusia mund të shfrytëzojnë çdo gabim.
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Sulmuesit japin sinjale pozitive – Ernest Muçi, Rey Manaj, Taulant Seferi, Mirlind Daku dhe Cristian Shpendi po kontribuojnë me gola e asistime në kampionatet ku aktivizohen. Në listën e sulmuesve që kanë lënë gjurmë përfshihet edhe Indrit Tuci, që luan në kampionatin slloven, si dhe Jasir Asani, rikthimi i të cilit është konfirmuar. Forma e tyre vjen në një moment të përshtatshëm dhe përputhet me atë që trajneri pret prej ekipit për dy ndeshjet e vështira.
Mesfusha ofron alternativa krijuese – Nedim Bajrami është rikthyer te goli me Al Tawooun në Arabinë Saudite, ndërsa Qazim Laçi vazhdon të paraqitet në nivelin e tij të zakonshëm. Rrjeta e tundur ndaj Trabzonspor tregoi edhe një herë instinktin e tij para portës. Paraqitjet e qëndrueshme të Kristjan Asllanit në Emiratet e Bashkuara dhe të Ylber Ramadanit në Turqi, së bashku me Julian Shehun, i japin Maranit arsye të ndihet më i qetë për përzgjedhjet në këtë repart.
Mbrojtja ka forma të mira, por edhe të panjohura – Rendimenti, minutat dhe paraqitjet në fushë nxjerrin në pah Stavro Pilon e AEK-ut, Mario Mitajn te Genoa dhe Berat Gjimshitin me Al Diriyah. Ismajli ka luajtur gjithashtu me Torinon. Ndërkohë, Elseid Hysaj mbetet pa ekip pasi ndërpreu kontratën me Lazion edicionin e kaluar dhe aktualisht është lojtar i lirë. Rikthimi i Marash Kumbullës dhe aktivizimi i shpeshtë i Ivan Balliut te Rayo Vallecano janë faktorë të tjerë që mund të ndikojnë në vendimet e trajnerit.