Zajkova apel qytetarëve të mbështesin peticionin për vendosjen e byzylykut elektronik në Maqedoni

Zajkova apel qytetarëve të mbështesin peticionin për vendosjen e byzylykut elektronik në Maqedoni

Kryetarja e Partisë Liberale Demokratike, PLD, Monika Zajkova, u bëri thirrje qytetarëve të nënshkruajnë peticionin që synon vendosjen e një mase shtesë për monitorimin e personave që ushtrojnë dhunë.

Nisma, e nisur dje pas kërkesës së qytetarëve, parashikon përdorimin e byzylykut elektronik për ndjekjen e autorëve të dhunës.

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Sipas peticionit, pajisja do ta paralajmërojë viktimën dhe do të njoftojë autoritetet në rast se abuzuesi i afrohet më shumë se distanca e përcaktuar me ligj.

Deri tani, peticioni ka siguruar pak më shumë se 530 nënshkrime.


Shtuar 8.11.2026 13:36

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