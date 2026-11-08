Topi vihet në lojë në Peshkopi, nis dueli Korabi-Flamurtari

Topi vihet në lojë në Peshkopi, nis dueli Korabi-Flamurtari

Pjesa e parë e takimit mes Korabit dhe Flamurtarit ka filluar. Kjo është ndeshja që mbyll javën e 10-të të Kategorisë së Parë dhe rezultati është 0-0.

LIVE/ Shkelmohet topi i parë në Peshkopi, nis Korabi-Flamurtari

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Pozita në renditje e bën Flamurtarin më të favorizuar. Një fitore do ta ndihmonte ekipin të afrohej me Bylisin, që mban vendin e dytë.

Korabi, nga ana tjetër, kërkon të dalë nga zona e ftohtë. Skuadra dibrane renditet aktualisht e 9-ta dhe, në rast fitoreje, do të ngjitej një vend, duke barazuar me Besëlidhjen në pikë.

Kategoria e Parë, java e 10-të

Stadiumi: “Stadiumi Korabi”

Arbitër: Silvio Dyrmishi

Formacionet zyrtare:

LIVE/ Shkelmohet topi i parë në Peshkopi, nis Korabi-Flamurtari

Korabi – Flamurtari


Shtuar 8.11.2026 13:36

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