Presidentja Justina Shiroka-Pula zhvilloi sot një takim me homologen e saj sllovene, Natasha Pirc Musar, gjatë mbledhjes së liderëve të Procesit Brdo–Brijuni, që po zhvillohet në Ohër të Maqedonisë së Veriut.
Gjatë bisedës, Shiroka-Pula theksoi se orientimi euroatlantik i Kosovës mbetet i pandryshuar dhe se vendi është i angazhuar plotësisht në përmbushjen e agjendës evropiane.
Të lidhura
None found
Ajo vlerësoi rolin e Procesit Brdo–Brijuni në forcimin e bashkëpunimit mes vendeve të rajonit dhe në mbështetjen e integrimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian.
Presidentja kosovare nënvizoi gjithashtu se procesi i anëtarësimit në BE duhet të bazohet në meritë, duke marrë parasysh reformat dhe përparimin e bërë nga secili shtet.
“Përveç përshpejtimit të reformave dhe intensifikimit të bashkëpunimit rajonal, anëtarësimi i Kosovës në NATO mbetet një prioritet strategjik dhe objektiv kryesor në aspektin e sigurisë”, u shpreh Shiroka-Pula.
Takimi u përqendrua edhe te mundësitë për forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Sllovenisë, veçanërisht përmes bashkëpunimit ekonomik dhe zgjerimit të shkëmbimeve tregtare.
Kosova është pjesë e Procesit Brdo-Brijuni që prej vitit 2013.
Procesi Brdo-Brijuni është një nismë diplomatike vjetore që mbledh së bashku liderët e Ballkanit Perëndimor, Sllovenisë dhe Kroacisë, me synim nxitjen e bashkëpunimit rajonal dhe integrimin evropian.