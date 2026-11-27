Kryetari i Komisionit për Siguri dhe Mbrojtje në Kuvendin e Kosovës, Mefail Bajqinovci, i cili njëherësh është deputet i Lëvizjes Vetëvendosje, ka ngritur zërin kundër takimit të zhvilluar një ditë më parë në Prishtinë mes përfaqësuesve të KFOR-it dhe atyre të ushtrisë serbe. Për të, ky veprim mbart një peshë politike të papranueshme dhe mungesë të ndjeshmërisë së duhur.
Në një reagim të shpërndarë në Facebook, ai theksoi se Kosova është sot një shtet i pavarur dhe sovran, me institucione legjitime që mbajnë përgjegjësinë kryesore për sigurinë e qytetarëve. Sipas tij, mekanizmat teknikë të ngritur në vitin 1999 nuk duhet të paraqiten në asnjë mënyrë si faktorë që përcaktojnë pozitën politike të Kosovës, as si tregues se institucionet e saj janë të përjashtuara nga çështjet e sigurisë.
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“Rëndësinë e dialogut mes KFOR-it dhe përfaqësuesve ushtarakë serbë për të shmangur incidentet nuk e vë në dyshim askush. Por, kur një takim i tillë publikohet me tone të ‘respektit të ndërsjellë’, duke injoruar realitetin dhe historinë tonë të afërt, atëherë ai bëhet politikisht i papërshtatshëm dhe i pandjeshëm”, u shpreh Bajqinovci.
Ai theksoi se kjo ndjeshmëri është jetike sidomos në një periudhë kur Kosova vazhdon të kërkojë personat e zhdukur me dhunë dhe përballet me provat e krimeve të kryera nga forcat serbe, duke përfshirë edhe varrezat masive të viktimave që mbanin uniformën e ushtrisë serbe. Për familjet e viktimave dhe qytetarët e Kosovës, këto çështje nuk janë thjesht kujtime të një të kaluare të largët.
“Ato kërkojnë drejtësi, përgjegjësi dhe respekt”, shtoi ai.
Bajqinovci i bëri thirrje KFOR-it që të vazhdojë të veprojë me paanësi dhe transparencë, duke mbajtur një komunikim të vazhdueshëm me institucionet e Kosovës. “Çdo mekanizëm sigurie që ka të bëjë me Kosovën duhet të pasqyrojë realitetin aktual dhe të mos krijojë përshtypjen se vendi mund të trajtohet pa përfshirjen e institucioneve të tij”, tha ai.
Misioni i NATO-s në Kosovë njoftoi dje për një takim të mbajtur në Prishtinë me përfaqësues të Ushtrisë së Serbisë. Edhe pse KFOR-i dhe ushtria serbe kanë takime të rregullta mes tyre, zakonisht këto takime organizohen në Beograd.