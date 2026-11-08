Mungojnë auto-injektorët e adrenalinës në Maqedoninë e Veriut, pacientët i blejnë jashtë vendit

Mungojnë auto-injektorët e adrenalinës në Maqedoninë e Veriut, pacientët i blejnë jashtë vendit

Auto-injektorët me adrenalinë, të domosdoshëm për ndërhyrje të menjëhershme gjatë reaksioneve të rënda alergjike, nuk gjenden në tregun e Maqedonisë së Veriut. Për këtë shkak, qytetarët detyrohen t’i sigurojnë në shtete të tjera, kryesisht në Greqinë fqinje.

Vështirësinë e shton edhe kostoja e lartë e këtyre pajisjeve, ndërsa afati i tyre i përdorimit është i kufizuar.

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Mjekët shpjegojnë se anafilaksia mund të nisë papritur pas konsumimit të ushqimeve të caktuara, marrjes së barnave ose pickimit nga insektet. Në këto raste, vonesa mund të jetë vendimtare, pasi dhënia në kohë e adrenalinës mund të shpëtojë jetën.

Sipas doktoreshës Tatjana Jaçovska nga Klinika për Sëmundje të Mushkërive „Kozle“, personat që kanë rrezik për anafilaksi duhet të mbajnë gjithmonë me vete një auto-injektor me adrenalinë. Pajisja u mundëson atyre të reagojnë shpejt kur shfaqen shenja të rënda, përfshirë vështirësinë në frymëmarrje, ënjtjen dhe ndjesinë e mbytjes.

Një shqetësim i madh lidhet me rrezikun që shoku anafilaktik të ndodhë te fëmijët, sidomos në çerdhe dhe shkolla. Për këtë arsye, personeli shëndetësor kërkon që edukatorët, mësuesit dhe punonjësit e tjerë të trajnohen detyrimisht për njohjen e hershme të simptomave dhe dhënien e ndihmës së parë.

Doktoresha Mirjana Popovska vëren se reaksionet alergjike nuk mund të parashikohen gjithmonë dhe se një kontakt i përsëritur me të njëjtin alergjen mund të shkaktojë pasoja serioze. Ajo nënvizon se trajnimi i stafit dhe zbatimi i protokolleve të përcaktuara mund të shmangin përfundime tragjike.

Mjekët sqarojnë se jo çdo fëmijë që ka alergji do të pësojë anafilaksi dhe se disa alergji mund të zhduken me rritjen. Megjithatë, ata paralajmërojnë se rreziku nuk duhet të neglizhohet.

Prandaj, kërkohet që auto-injektorët me adrenalinë të jenë më lehtë të qasshëm brenda vendit dhe që institucionet arsimore të forcojnë përgatitjen për përballimin e urgjencave mjekësore.


Shtuar 8.11.2026 20:05

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