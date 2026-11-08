Interi triumfon 2-0 ndaj Comos dhe rikthehet te fitorja në Serie A

Interi triumfon 2-0 ndaj Comos dhe rikthehet te fitorja në Serie A

Interi mposhti Comon me rezultatin 2-0 në javën e 11-të të Serie A, duke siguruar rikthimin te fitoret në kampionat.

Ekipi i Cristian Chivut e mori menjëherë kontrollin e ndeshjes dhe zhbllokoi rezultatin në minutën e 12-të. Djed Spence shërbeu për Francesco Pio Espositon, i cili realizoi brenda zonës së rreptësisë.

Të lidhura

None found

Vetëm shtatë minuta më vonë, Interi gjeti edhe golin e dytë. Marcus Thuram përfitoi nga një top i rikthyer në zonë dhe e dërgoi atë në rrjetë, duke vendosur shifrat 2-0, që mbetën të pandryshuara deri në pushim.

Pas rifillimit, të dyja skuadrat kryen disa zëvendësime, por asnjëra nuk arriti të ndryshojë rezultatin. Interi ruajti avantazhin deri në fund, ndërsa Daniele Chiffi e mbylli ndeshjen në minutën e 90+3-të.

Falë këtij suksesi, Interi shkon në 28 pikë dhe qëndron në vendin e dytë të renditjes. Como, ndërkohë, mbetet në kuotën e 23 pikëve dhe pozicionohet i pesti.

Fitorja ndaj Comos i jep Interit tre pikë të rëndësishme në një derbi mes dy skuadrave që po paraqiten mirë këtë sezon në elitën e futbollit italian.


Shtuar 8.11.2026 20:06

Tags: , ,
Jari Litmanen, ikona finlandeze që pushtoi Evropën dhe fitoi admirimin e Gerrardit e Xavit

Jari Litmanen, ikona finlandeze që pushtoi Evropën dhe fitoi admirimin e Gerrardit e Xavit
Guardiola rekomandoi Vicensin, spanjolli merr drejtimin e Lyonit

Guardiola rekomandoi Vicensin, spanjolli merr drejtimin e Lyonit
Ylli i Liverpoolit vendos objektiv të madh: Dua të fitoj Topin e Artë

Ylli i Liverpoolit vendos objektiv të madh: Dua të fitoj Topin e Artë
Armand Duka: Zgjedhja e Kosovës nga lojtarët nuk më shqetëson

Armand Duka: Zgjedhja e Kosovës nga lojtarët nuk më shqetëson
Pse ka rënë vlera e Kosovës krahasuar me grumbullimin e mëparshëm?

Pse ka rënë vlera e Kosovës krahasuar me grumbullimin e mëparshëm?
Tri rekorde negative në vitin 2026: pse Kroacia po kalon një vit kaq të vështirë?

Tri rekorde negative në vitin 2026: pse Kroacia po kalon një vit kaq të vështirë?
Duka për ligjin e sponsorizimeve, biletat dhe zgjedhjen mes Sylvinhos e Maran

Duka për ligjin e sponsorizimeve, biletat dhe zgjedhjen mes Sylvinhos e Maran
Akt dëshpërimi”, Lionel Messi përballet me kritika të rralla nga kampioni i botës

Akt dëshpërimi”, Lionel Messi përballet me kritika të rralla nga kampioni i botës
kumar siteleriBursa Escortkumar sitelerijojobetgüvenilir bahis sitelerigüvenilir bahis siteleriyasal bahis sitelerigrandpashabetbetparkkahraman haberdeneme bonusujojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişcasinofast güncel girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişUltrabetonline notaryjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişxbahisjojobetjojobet girişgiftcardmall/mygiftextrabetextrabet