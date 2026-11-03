Argjentina hap një kapitull të ri: Scaloni shpall listën e parë pa Lionel Messin

Pas tërheqjes së Lionel Messit nga futbolli ndërkombëtar, Lionel Scaloni ka bërë publike për herë të parë listën e Kombëtares së Argjentinës pa të. Për kampionët e botës, kjo shënon fillimin e një kapitulli të ri.
Më 31 gusht 2026, Messi konfirmoi se nuk do të luante më për Argjentinën, duke mbyllur 21 vite me fanellën e “Albiceleste”.
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39-vjeçari largohet nga përfaqësuesja si fitues i Kupës së Botës 2022 dhe i dy Kupave të Amerikës. Në 207 paraqitje, ai shënoi 125 gola.
Scaloni po ndërton tashmë një skuadër ku futbollistët me trofe të mëdhenj do të luajnë përkrah talenteve të rinj, të cilët pritet të marrin më shumë përgjegjësi.
Mes të ftuarve janë emra të njohur si Emiliano Martinez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez dhe Julian Alvarez. Në listë përfshihen edhe të rinjtë Franco Mastantuono, Nico Paz dhe Gianluca Prestianni.
Lista e plotë e futbollistëve të ftuar është:
Portierë: Emiliano Martinez, Geronimo Rulli, Juan Musso.
Mbrojtës: Gonzalo Montiel, Agustin Giay, Aaron Anselmino, Mariano Troilo, Leonardo Balerdi, Lisandro Martinez, Facundo Medina, Nicolas Tagliafico, Roman Vega, Valentin Barco.
Mesfushorë: Maximo Perrone, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Nicolas Paz, Ezequiel Fernandez, Thiago Almada.
Sulmues: Santiago Beltran, Franco Mastantuono, Giuliano Simeone, Gianluca Prestianni, Matías Soule, Santiago Castro, Julian Alvarez, Jose Manuel Lopez.
Pa kapitenin dhe golashënuesin më të mirë të historisë së saj, Argjentina nis përgatitjet për të ardhmen me synimin të ruajë dominimin në futbollin ndërkombëtar.