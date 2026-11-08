LSDM: Vonesat e pagave tregojnë gjendjen e rëndë të financave publike, ndërsa borxhi vijon të rritet

LSDM-ja deklaron se pagesat e pagave janë shtyrë në disa institucione shtetërore, mes tyre edhe në ESM, kompaninë më të madhe energjetike, në një kohë kur vendi ndodhet nën trysninë e skandalit të Bankës Alta. Sipas partisë, punonjësit kanë reaguar pasi një situatë e tillë nuk ishte shënuar më parë, ndërsa pagat zakonisht u kalonin brenda pesë ditëve të para të çdo muaji.
Partia thotë se punonjësit e ESM-së kanë marrë mesazhe SMS ku njoftohen se ende nuk është përcaktuar se kur do të paguhet paga e tetorit dhe u kërkohet të presin. Po ashtu, nga disa komuna janë raportuar vështirësi për kryerjen e pagesave përmes Thesarit. LSDM-ja pyet nëse qeveria e drejtuar nga Mickoski dhe OBRM-PDUKM-ja e ka boshatisur thesarin e shtetit deri në atë pikë sa nuk mund të përmbushen as detyrimet e zakonshme.
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LSDM-ja rikujton se prej muajsh ka paralajmëruar për një situatë katastrofike në buxhetin e shtetit.
Sipas saj, mungesa buxhetore ka arritur rreth 900 milionë euro, ndërsa borxhi publik po zgjerohet në mënyrë të pakontrolluar. Partia akuzon Mickoskin dhe OBRM-PDUKM-në se i kanë ekspozuar financat shtetërore ndaj një rreziku serioz dhe se, përmes politikave kriminale, kanë krijuar 4 miliardë euro borxh të ri brenda dy vitesh. LSDM-ja paralajmëron se deri në fund të vitit borxhi do të kalojë 60% të PBB-së, duke e lidhur këtë me ribalancimin e dytë të buxhetit dhe me mungesën e fondeve për një pagë minimale prej 600 eurosh, për fermerët dhe për detyrime të tjera, pasi thesari, sipas saj, është bosh.