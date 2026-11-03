Alta Banka nën administrimin e tre të emëruarve, Sllaveski garanton mbrojtjen e kursimeve

Alta Banka nën administrimin e tre të emëruarve, Sllaveski garanton mbrojtjen e kursimeve

Drejtimi i përkohshëm i Alta Bankës SHA Manastir u është besuar Ilija Andovskit, Vesna Stojçevskës dhe Marija Todorovskës, sipas vendimit të botuar në Gazetën Zyrtare. Të tre administratorët ushtrojnë autoritetin e Bordit Drejtues, Bordit Mbikëqyrës dhe Kuvendit të Aksionarëve, por nuk mund të vendosin për shtimin e kapitalit.

Dokumentet, pasuria dhe ambientet e bankës do të jenë plotësisht të arritshme për administratorët. Nëse hasin pengesa gjatë ushtrimit të detyrës, ata kanë të drejtë t’i drejtohen për ndihmë Ministrisë së Punëve të Brendshme.

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Për klientët e Alta Bankës mbeten në fuqi kufizimet mbi përdorimin e mjeteve të tyre. Kufiri javor i tërheqjes, i përcaktuar nga Banka Popullore, është 10.000 denarë. Ndërkohë, rreth 3.500 pensionistë që nuk kanë kartela do të kenë mundësi të marrin në sportele deri në 20.000 denarë.

Masat e Bankës Popullore ndaj Alta Bankës së Manastirit përfshijnë edhe ndalimin e dhënies së miratimit për kredi të reja, të shtyrjes së afateve për kreditë ekzistuese dhe të lëvrimit të kredive të miratuara më parë. Gjatë një interviste në TV Telma, guvernatori i Bankës Popullore, Trajko Sllaveski, i garantoi qytetarët se kursimet e tyre janë të mbrojtura.

Sigurimi i depozitave mbulon shuma deri në 30.000 euro. Megjithatë, ende nuk ka përgjigje lidhur me pagesat e vonuara dhe rivendosjen e aksesit të pakufizuar në llogari.


Shtuar 3.11.2026 17:15

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