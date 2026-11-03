Juventusi përditëson listën e UEFA-s, Edon Zhegrova mbetet jashtë

Juventusi përditëson listën e UEFA-s, Edon Zhegrova mbetet jashtë

Edon Zhegrova nuk do të përfshihet në listën e Juventusit për garat evropiane. Rregullat e UEFA-s nuk e lejojnë klubin torinez ta regjistrojë atë në vend të Manuel Locatellit.

Drejtori ekzekutiv i Juventusit, Giovanni Carnevali, e sqaroi këtë gjatë mbledhjes së aksionarëve: meqë Locatelli është futbollist i formuar në Itali, vendin e tij mund ta zërë vetëm një lojtar i së njëjtës kategori. Për këtë arsye, zgjedhja është Ekhator dhe jo Zhegrova.

Të lidhura

None found

Locatelli pritet të qëndrojë jashtë fushës deri në mars për shkak të lëndimit. Juventusi ka përdorur mundësinë që UEFA u jep klubeve për të ndryshuar listën kur një lojtar pëson lëndim serioz.

Në fillim të sezonit, as Zhegrova dhe as Jeff Ekhator nuk ishin përfshirë në listën fillestare të Juventusit për garat evropiane. Ekhator, sulmuesi i transferuar nga Genoa gjatë verës, ishte i lënduar në atë periudhë.

Tani Ekhator është rikthyer në dispozicion. Ai ishte pjesë e skuadrës për përballjen e së dielës me Napolin, të cilën Juventusi e fitoi 2-0 në Allianz Stadium.

Klubi torinez ka vendosur ta shtojë në listën e UEFA-s sulmuesin e lindur në vitin 2006, duke e vënë në dispozicion të trajnerit për vazhdimin e garave evropiane. Zhegrova, ndërkohë, mbetet jashtë listës pavarësisht mungesës së gjatë të Locatellit.


Shtuar 3.11.2026 17:25

Tags: , , , ,
A mund t’i ndalohet Infantinos kandidimi për një mandat tjetër në krye të FIFA-s?

A mund t’i ndalohet Infantinos kandidimi për një mandat tjetër në krye të FIFA-s?
Juventusi kërkon përforcim në sulm për janarin, pesë kandidatë në shqyrtim

Juventusi kërkon përforcim në sulm për janarin, pesë kandidatë në shqyrtim
Egnatia përballet me sfidën më të vështirë në letër, skuadra e Nevil Dedes merr një goditje para ndeshjes

Egnatia përballet me sfidën më të vështirë në letër, skuadra e Nevil Dedes merr një goditje para ndeshjes
Tre klube të Premier League interesohen për yllin e Galatasarayt

Tre klube të Premier League interesohen për yllin e Galatasarayt
Arteta kërkon ekspertizën e NASA-s dhe Google për të frenuar lëndimet te Arsenali

Arteta kërkon ekspertizën e NASA-s dhe Google për të frenuar lëndimet te Arsenali
Albano Aleksi: Egnatia ka ardhur në Rumani për të dhënë maksimumin dhe për të synuar fitoren

Albano Aleksi: Egnatia ka ardhur në Rumani për të dhënë maksimumin dhe për të synuar fitoren
Como barazon rekordin historik të Ligës së Kampionëve pas triumfit 9-1 ndaj Lensit

Como barazon rekordin historik të Ligës së Kampionëve pas triumfit 9-1 ndaj Lensit
Egnatia synon rezultat pozitiv në Rumani në një mbrëmje me 35 ndeshje evropiane

Egnatia synon rezultat pozitiv në Rumani në një mbrëmje me 35 ndeshje evropiane