Të shfaqësh dashuri është e lehtë kur gjithçka shkon mbarë. Por një kundërshtim, një refuzim apo një diskutim i pakëndshëm mund të nxjerrë në pah anë të karakterit që as vetë nuk i kishe vënë re.
Është e thjeshtë të jesh i vëmendshëm kur çdo gjë ecën siç duhet, i sigurt kur të tjerët të pranojnë dhe i qetë kur askush nuk të kundërshton. Por çfarë ndodh kur partnerja të thotë “jo”, kur të kritikon ose kur një plan nuk del ashtu siç e prisje?
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Mu në këto momente zbulohet diçka e rëndësishme për mënyrën si e ndërton marrëdhënien. Vendimet e vogla, të përsëritura ndër vite, përcaktojnë se si ndihet partnerja pranë teje.
Si reagon kur merr një “jo”?
Refuzimi mund të të lëndojë, qoftë kur partnerja nuk dëshiron intimitet, nuk pajtohet me një propozim apo kur dikush nuk pranon një takim tjetër. Por ndjenja e zhgënjimit dhe sjellja që zgjedh pas saj janë dy gjëra të ndryshme.
Mund të shprehësh pakënaqësinë, të kërkosh sqarim ose thjesht ta respektosh vendimin. Pyetja kryesore është: a mund të thotë personi pranë teje “jo” pa pasur frikë nga zemërimi, heshtja ndëshkuese apo presioni?
Edhe ti duhet të jesh në gjendje të refuzosh pa dhënë shpjegime të pafundme. Kufijtë personalë e bëjnë më të sinqertë edhe pranimin. Një “po” për të shmangur konfliktin mund të grumbullojë pakënaqësi.
Dëshiron të kesh të drejtë apo ta kuptosh partneren?
Përfytyro sikur partnerja të thotë: “Ti nuk më dëgjon”. Reagimi i parë mund të jetë mbrojtja. Kujton rastet kur e ke dëgjuar dhe përpiqesh t’i provosh se e ka gabim.
Ndoshta ajo e ka ekzagjeruar me përgjithësimin. Megjithatë, teksa kërkon argumente për t’u mbrojtur, mund të mos e kuptosh çfarë i ka munguar sot. Ti ndihesh i akuzuar; ajo, ende e padëgjuar.
Një pyetje e thjeshtë mund ta ndryshojë rrjedhën e bisedës: “Çfarë nuk arrita të dëgjoj?”. Kjo nuk do të thotë të heqësh dorë nga këndvështrimi yt, por të përpiqesh ta kuptosh tjetrin përpara se të nxjerrësh përfundime.
A do të thotë forcë të mos i shfaqësh emocionet?
Shumë burra janë rritur me idenë se duhet të kenë gjithmonë përgjigje, të ruajnë kontrollin dhe të mos e shfaqin lëndimin. Por kjo sjellje mund të krijojë heshtje në marrëdhënie.
Partnerja të pyet çfarë ke. Ti i përgjigjesh: “Asgjë”. Në të vërtetë je i shqetësuar, i lënduar ose thjesht nuk di si ta shprehësh ndjenjën. Ajo mbetet duke hamendësuar dhe distanca sa vjen e rritet.
Të thuash “Kjo më lëndoi dhe më duhet pak kohë ta kuptoj pse” nuk të bën më pak të fortë. Forca qëndron edhe te pranimi i gabimit, te kërkimi i ndihmës dhe te dëgjimi i një të vërtete të pakëndshme pa e ndëshkuar personin që ta thotë.
A po jeton sipas dëshirave të tua apo pritshmërive të të tjerëve?
Bëhu i suksesshëm, fito mirë, merr iniciativa, mos u trego tepër emocional, por ji i ndjeshëm. Mes kaq shumë kërkesash, nuk është e vështirë të humbasësh lidhjen me atë që dëshiron vërtet.
Mund të ndërtosh një jetë që nga jashtë duket e përsosur dhe prapëseprapë të mos ndihesh mirë në të. Edhe në çift, ia vlen të pyesësh: e dua këtë marrëdhënie ashtu siç është apo po përpiqem të ruaj pamjen e një çifti të lumtur?
Vlerat kanë kuptim vetëm kur shfaqen në veprime. Nëse e vlerëson sinqeritetin, tregoje edhe në bisedat e vështira. Nëse e vlerëson besueshmërinë, mbaji premtimet. Nëse kërkon afërsi, kushtoji kohë.
A e merr përgjegjësinë për sjelljen tënde?
“Po të fliste më ndryshe, do ta dëgjoja”. “Po të më vlerësonte më shumë, do të isha më i dashur”. Këto fjali mund të përmbajnë një pjesë të së vërtetës, por nëse çdo ndryshim kushtëzohet nga sjellja e tjetrit, të dy mund të mbeten duke pritur.
Mund të mos e kontrollosh reagimin e partneres, por mund të vëresh kur e ndërpret, kur shmang bisedën ose kur premton më shumë sesa realizon. Përgjegjësia fillon kur pranon: “Kjo që po bëj nuk po e ndihmon marrëdhënien që dua të ndërtoj”.
A e njeh vërtet personin që ke pranë?
Pas shumë vitesh bashkë, krijohet bindja se e di çfarë mendon, çfarë dëshiron dhe pse mërzitet partnerja. Por njerëzit ndryshojnë. Ndryshojnë qëndrimet për punën, prindërimin, trupin, seksualitetin dhe të ardhmen.
Në vend që ta marrësh përgjigjen si të mirëqenë, pyet: “Çfarë të bën mirë tani?”. Kjo mund t’ju afrojë. Duhet ta dëgjosh përgjigjen edhe kur të befason.
Kush je kur askush nuk të sheh?
Është e lehtë ta quash veten të kujdesshëm, të pjekur dhe të besueshëm. Më e vështirë është t’i tregosh këto cilësi kur je i lodhur, i zhgënjyer ose i kritikuar.
Kujdesi shihet kur dëgjon një temë që nuk të intereson. Besueshmëria, kur e mban fjalën edhe në rrethana të papërshtatshme. Pjekuria, kur pranon se ke gabuar.
Asnjë marrëdhënie nuk është pa konflikte dhe askush nuk përgjigjet gjithmonë në mënyrën më të mirë. Por në bisedën e ardhshme të vështirë, mund t’i bësh vetes një pyetje: “A na afron reagimi im me marrëdhënien që duam të ndërtojmë?”.
Përgjigjja do të shihet më shumë në sjelljen tënde sesa në fjalët që përdor për ta përshkruar veten.
Marrëdhënia nuk ndërtohet nga ajo që premton në ditët e lehta, por nga veprimet e përditshme.