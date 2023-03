Zjarr në një qendër pritjeje pranë kufirit Meksikë-SHBA, 39 emigrantë të vdekur

Të paktën 39 emigrantë nga Amerika Qendrore dhe Jugore vdiqën kur një zjarr shpërtheu vonë dje në një qendër pritjeje emigrantësh në qytetin e Ciudad Juarez në kufirin verior të Meksikës, siç njoftoi sot Instituti Kombëtar i Migracionit (INM).

Në një deklaratë, INM tha se 68 burra të rritur nga Amerika Qendrore dhe Jugore po qëndronin në objektin në qytetin përballë El Paso, Teksas, dhe se 29 prej tyre u plagosën nga zjarri dhe u dërguan në katër spitale të zonës.

🚨 BREAKING OVERNIGHT: 39 dead in fire at Mexico migrant facility across from El Paso. This is the scene of the fire at the national migration institute in Juarez. DETAILS: https://t.co/DQ7L3FTF12 | @cbsaustin

📹: Alfredo Corchado pic.twitter.com/aeT7GNAI0x

— John-Carlos Estrada (@Mr_JCE) March 28, 2023