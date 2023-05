SHBA pret fluks të jashtëzakonshëm emigrantësh, mbi 25 mijë policë vendosen në kufirin me Meksikën

Shtetet e Bashkuara vendosën sot më shumë se 25,000 policë dhe personel ushtarak në kufirin me Meksikën, ndërsa në të njëjtën kohë miratuan kufizime të reja për të drejtën për azil, vetëm disa orë para heqjes së një mase të marrë gjatë pandemisë që lejonte riatdhesimin e menjëhershëm të migrantëve të parregullt që kalonin kufijtë tokësorë të vendit.

Duke parashikuar një fluks emigrantësh drejt kufirit, presidenti demokrat Joe Biden pranoi të martën vonë në mbrëmje se situata do të bëhet “kaotike” kur i ashtuquajturi “Titulli 42” të përfundojë në orën 23:59, e enjte, me kohën e Uashingtonit. Kjo masë u mor për të parandaluar përhapjen e Covid-19 dhe lejoi autoritetet amerikane të ripranonin menjëherë të gjithë emigrantët, përfshirë azilkërkuesit. Në tre vitet e fundit është përdorur 2.8 milionë herë.

Ndërsa masa i afrohet skadimit të saj, qytetet kufitare si Brownsville dhe El Paso kanë parë shumë emigrantë të mundshëm që mbërrijnë në zonë, kryesisht nga Amerika Latine, por edhe nga Kina, Rusia apo Turqia. Në El Paso, qindra njerëz po flenë në rrugë, të shtrirë në karton ose me çarçafë të shtrirë për t’i mbrojtur nga dielli, ndërsa disa fëmijë po lypin. Kryebashkiaku Oscar Leeser pret një rritje prej 12,000-15,000 njerëz deri në fund të javës.

Për të ndihmuar autoritetet lokale, qeveria federale njoftoi sot se do të vendosen më shumë se 24,000 oficerë të zbatimit të ligjit, si dhe 1,100 “koordinatorë” të patrullave kufitare. Ata nuk numërojnë 1500 ushtarët e mobilizuar nga Ministria e Mbrojtjes për të përforcuar 2500 tashmë në kufi.

Në të njëjtën kohë, ministritë e Drejtësisë dhe të Sigurisë Kombëtare finalizuan kufizimet e reja për të drejtën e azilit. Këto masa janë paralajmëruar në muajin shkurt dhe do të zbatohen nga mesnata e nesërme. Pra, përpara se të paraqiten në kufi, azilkërkuesit (me përjashtim të të miturve të pashoqëruar) tani do të duhet të caktojnë një takim përmes një aplikacioni telefonik ose u është refuzuar azili në një nga vendet ku kanë kaluar rrugës për në SHBA. Nëse ata nuk kanë kërkuar mbrojtje në një vend tjetër përpara se të mbërrinin në SHBA, ose nëse nuk kanë përdorur një metodë ligjore për të hyrë në vend, aplikimi i tyre do të konsiderohet i paligjshëm dhe ata mund të deportohen dhe do t’u ndalohet hyrja në SHBA për pesë vjet.

Kufizimet e reja do të zbatohen për shumicën dërrmuese të emigrantëve jo-meksikanë, të cilët zakonisht kalojnë nëpër vende të shumta për të arritur në SHBA.

Kështu, fluturimet e riatdhesimit pritet të rriten – për disa destinacione ato do të dyfishohen apo edhe trefishohen. Ata do të krijojnë 7000 vende të reja në qendrat e paraburgimit, në mënyrë që emigrantët të mos “humben” në vend ndërkohë që presin shqyrtimin e aplikimit të tyre.

Për të inkurajuar imigracionin e ligjshëm, Uashingtoni planifikon të hapë rreth njëqind “qendra rajonale të përpunimit” jashtë vendit, ku do të shqyrtohen dosjet e emigrantëve të mundshëm. Qendrat e para do të funksionojnë në Kolumbi dhe Guatemalë.

Këto ndryshime kanë krijuar konfuzion për ata që i kishin varur shpresat te ëndrra amerikane.”Ne nuk e dimë se çfarë po ndodh,” tha Mitchell, një venezuelian që foli për AFP nga Ciudad Juarez, Meksikë, vetëm 300 metra nga kufiri. “Ata nuk janë në gjendje të na paraqesin një opsion që do të na jepte një shans të mirë për të hyrë” në SHBA, shtoi ai.

Rregulloret e reja janë kritikuar ashpër nga grupet e të drejtave të emigrantëve, të cilat akuzojnë Biden se po ndjek një politikë imigracioni të ngjashme me atë të paraardhësit të tij, Donald Trump. Nga ana tjetër, republikanët, të zemëruar me shfuqizimin e “Titullit 42”, akuzojnë presidentin demokrat për “relaksim” dhe për hapje të kufirit pa kriter. Presidenti 80-vjeçar po përpiqet të mbajë ekuilibrin, duke alternuar mesazhin e veprimit vendimtar kundër emigracionit të parregullt me atë të njerëzimit. Në të njëjtën kohë, qeveria e tij jep 30,000 viza shtesë çdo muaj për njerëzit nga Kuba, Venezuela, Guatemala dhe Haiti.