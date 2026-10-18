Emina Çunmulaj në mbështetje të protestës studentore: Rinia nuk është armiku i shtetit, por e ardhmja e tij, zëri i tyre s’mund të heshtet me dhunë

Në mbështetje të revoltës studentore kundër qevërisë së Edi Ramës, që ka përfshirë prej rreth një jave Tiranën ka dalë edhe modelja e njohur, Emina Çunmulaj.
Modelja ka bërë një reagim në rrjete sociale, teksa shkruan se rinia është e ardhmja e një shteti dhe se zëri i të rinjve nuk mund të heshtet me dhunë, por duhet të dëgjohet me respekt kur ata ngrihen në protestë.
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“Rinia nuk asht armiku i nji shteti, por e ardhmja e tij. Zani i tyre nuk duhet me u hesht me dhunë, por me u dëgju me respekt”, ka shkruar ajo.