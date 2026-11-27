Mëngjesin e sotëm, përmes një postimi në rrjetet sociale, kryeministri Edi Rama, ka ndarë një mesazh ku ka njoftuar për zhvillimin e samitit të “Planit të rritjes” në Shqipëri.
Samiti zhvillohet nën temën “Reforma, Rritje, Integrim-Drejt Europës së bashku”, duke mbledhur në tryezë liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Komisioneren e Bashkimit Europian për Zgjerimin, Marta Kos.
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Reagimi:
“MIRËMËNGJES dhe me një tjetër ditë mikpritjeje, si samiti i ‘Groëth Plan’, me temë ‘Reforma, Rritje, Integrim – Drejt Europës së bashku’, tryeza mes liderëve të Ballkanit Perëndimor dhe Komisioneres për Zgjerimin e Bashkimit Europian, Marta Kos, ju uroj një ditë të mbarë”, shkruan kryeministri Rama.