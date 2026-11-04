Veliaj i drejtohet Ramës nga paraburgimi: As Spaçi nuk më thyen, pretendimet për terrorizëm janë të pabaza

Marrëdhënia mes kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, dhe kryeministrit Edi Rama është tensionuar sërish pas reagimit të kryebashkiakut nga paraburgimi i Fierit. Veliaj ngre pretendime për trysni politike, kërcënime me akuza të tjera penale dhe përpjekje për ta lidhur me organizimin e protestave të studentëve.
Në qëndrimin e bërë publik, ai paraqet përgjigjet që thotë se i ka dhënë ministrit të Drejtësisë, Toni Gogu, kur ky i fundit e ka takuar në institucionin e vuajtjes së dënimit. Sipas Veliajt, Rama po e përdor zhvendosjen e tij në burg, së bashku me paralajmërimet për pasoja të mëtejshme penale, si mjete për ta shtyrë të largohet nga drejtimi i bashkisë.
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Një nga çështjet ku ndalet kryebashkiaku janë protestat studentore, të cilat prej muajsh zhvillohen në Tiranë dhe në qytete të tjera të Shqipërisë. Ai hedh poshtë çdo përfshirje në organizimin ose financimin e tyre dhe thotë se në komunikimet me të janë ngritur edhe pretendime për terrorizëm e tentativa për rrëzimin e rendit kushtetues.
Veliaj mohon të jetë organizator apo financues si i Flamingove, ashtu edhe i studentëve. Ai i krahason këto pretendime me akuzat e periudhës së Enverit dhe shprehet se shteti ka përfunduar duke kërkuar një armik të brendshëm.
Për të kundërshtuar akuzat, kryebashkiaku sjell në vëmendje periudhën kur, sipas tij, mbronte Tiranën nga dhuna për 54 javë. Ai thotë se, megjithëse bashkia digjej dhe ndaj BT hidheshin molotovë pa ndërhyrë askush, nuk i kishte akuzuar bashkëbiseduesit e tij.
Duke kujtuar se ndodhet pas hekurave, Veliaj pyet si mund të drejtojë prej andej veprime për rrëzimin e rendit kushtetues. Ai vë në dyshim seriozitetin e atyre që i përcjellin këto pretendime dhe ngre pyetjen nëse ato thuhen vetëm për të qetësuar kryeministrin. Përmendjen e terrorizmit e pret me të qeshur, ndërsa u kërkon të kuptojnë peshën e fjalëve që përdorin.
Kryebashkiaku argumenton gjithashtu se nuk do të godiste institucionet me të cilat ka lidhur punën e tij prej vitesh. Sipas tij, nuk bëhet fjalë vetëm për PS-në, por edhe për Tiranën, të cilën e konsideron shtëpinë e vet dhe ndaj së cilës nuk do të hidhte gurë.
Ai përmend angazhimin për çdo semafor, për pllakat e sheshit dhe për sinjalistikën, duke thënë se bashkia i dhemb më shumë sesa atyre të cilëve u drejtohet. Në këtë pikë, Veliaj kritikon kabinetin qeveritar, me pretendimin se asnjë nga ministrat aktualë nuk ka kaluar qoftë edhe një ditë në opozitë dhe, për këtë arsye, nuk i njeh përballjet politike të socialistëve.
Përballë tyre, ai rendit pjesëmarrjen e vet në protestën e 21 janarit, në grevën e urisë dhe në ngjarjet e “28 janarit”, për të cilat thotë se kryeministri ka dijeni të plotë. Veliaj rikujton edhe verën e vitit 2011, në periudhën e zgjedhjeve vendore, kur Edi Rama drejtonte Bashkinë e Tiranës dhe, sipas tij, ishte lënë vetëm nga të gjithë.
Për sa i përket takimit me Toni Gogun, Veliaj thotë se e sheh ministrin si njeriun që përcjell porositë e Ramës, jo si autorin e tyre. Ai shprehet se nuk ia ngarkon fajin Gogut dhe se e konsideron ende mik, pavarësisht rolit që ka marrë në këtë komunikim.
Ndërkohë, angazhimin personal të kryeministrit në atë që e quan internim, Veliaj e cilëson të turpshëm. Sipas tij, nëse Rama beson se fiton madhështi duke e larguar e duke e mbajtur të izoluar nga familja, në të vërtetë zvogëlon vetveten dhe bëhet objekt talljeje edhe për gardianët e burgjeve. Ai shton se pas një goditjeje të madhe, autorët e saj janë shfaqur shumë të vegjël, gjë që e quan për të ardhur keq.
Veliaj pretendon më tej se kryeministri ndërhyn në procesin penal ndaj tij, duke biseduar me prokurorët për sa akuza do të ngrihen dhe për vitet e dënimit që mund të marrë. Ai pyet se çfarë nderi duhet t’i njohë Ramës nëse ky negocion pikërisht për numrin e akuzave dhe kohëzgjatjen e dënimit.
Kryebashkiaku kërkon gjithashtu shpjegim për shprehjen “hera e fundit si baba”, duke ngritur dyshimin nëse bëhet fjalë për kërcënim. Ai e quan të turpshme që në këto biseda të përcillen edhe pretendime të prokurorëve se duan ta hanë të gjallë apo ta shohin të vdekur.
Në përfundim të qëndrimit të tij, Veliaj këmbëngul se as izolimi, as ndarja nga familja dhe as dërgimi në një institucion tjetër paraburgimi nuk do ta bëjnë të dorëzohet. Ai thotë se mund ta çojnë edhe në Spaç, por se nuk do t’i nënshtrohet shantazhit dhe nuk do të përkulet.