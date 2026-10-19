Tensione në protestën para Ministrisë së Arsimit, policia hedh gaz lotsjellës ndaj të rinjve

Kanë nisur tensionet në protestën studentore përpara ministrisë së Arsimit. Të rinjtë u mblodhën sikurse ditët e tjera përpara godinës, ndërkohë që efektivët e Policisë hodhën ndaj tyre gaz lotsjellës për t’i shpërndarë.
Studentët e kanë përshkallëzuar revoltën e tyre në të dhunshme, duke artikuluar se kryeministri Edi Rama, të cilit i kërkojnë dorëheqjen, nuk ka marrë parasysh kërkesën e tyre të panegociueshme për t’u larguar.
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Kryeministri, nga ana tjetër, ka refuzuar të japë dorëheqjen, ndërsa nuk ka kursyer sulmet ndaj tyre. Më herët, ditën e sotme, në një takim, shefi i qeverisë kërcënoi familjarët e tyre se të përballen me faturën financiare të dëmeve të shkaktuara.