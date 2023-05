Të paktën gjashtë të plagosur nga granatimet në Belgorod të Rusisë

Të paktën gjashtë persona u plagosën sot nga bombardimet në rajonin Belgorod të Rusisë, njoftoi guvernatori i rajonit në llogarinë e tij në Telegram.

Sipas Wichislav Gladkov, dy persona u plagosën në granatimet e fshatit Glotovo, tre të tjerë në rajonin e Grayvoron dhe një në fshatin Zamostie.

Të gjitha këto lokacione janë afër kufirit ukrainas dhe në zonën ku është duke u zhvilluar inkursioni i militantëve, sipas autoriteteve ruse.

There is no panic in Belgorod!

Except for these Russian helicopters in Belgorod cutting the grass with their countermeasures.

So might be a littttttle panic. pic.twitter.com/91DCVsEggL

— Saint Javelin (@saintjavelin) May 22, 2023