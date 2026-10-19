Studentë dhe gjimnazistë para Ministrisë së Arsimit, të rinjtë: Po na vjedhin të ardhmen

Studentë dhe gjimnazistë para Ministrisë së Arsimit, të rinjtë: Po na vjedhin të ardhmen

Për të shtatën ditë radhazi, gjimnazistë dhe studentë janë mbledhur para Ministrisë së Arsimit, duke vijuar protestat me kërkesën për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama.

Të rinjtë kanë dalë sërish në rrugë për të kundërshtuar qeverinë, ndërsa gjatë tubimit një prej protestuesve deklaroi se po u “vidhet e ardhmja”. Ai akuzoi gjithashtu forcat e rendit për ushtrim dhune ndaj protestuesve.

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Protesta e sotme zhvillohet në vijim të tubimeve të ditëve të fundit, të cilat janë shoqëruar me tensione dhe përplasje mes policisë dhe të rinjve.


Shtuar 19.10.2026 12:17

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