Studentë dhe gjimnazistë para Ministrisë së Arsimit, të rinjtë: Po na vjedhin të ardhmen

Për të shtatën ditë radhazi, gjimnazistë dhe studentë janë mbledhur para Ministrisë së Arsimit, duke vijuar protestat me kërkesën për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama.
Të rinjtë kanë dalë sërish në rrugë për të kundërshtuar qeverinë, ndërsa gjatë tubimit një prej protestuesve deklaroi se po u “vidhet e ardhmja”. Ai akuzoi gjithashtu forcat e rendit për ushtrim dhune ndaj protestuesve.
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Protesta e sotme zhvillohet në vijim të tubimeve të ditëve të fundit, të cilat janë shoqëruar me tensione dhe përplasje mes policisë dhe të rinjve.