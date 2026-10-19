Bashkim Jashari takohet me kreun e ri të KFOR-it, diskutohet forcimi i bashkëpunimit

Komandanti i KFOR-it, gjeneralmajori italian Roberto Vergori, i cili mori detyrën nga paraardhësi i tij, është pritur në takim nga komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Bashkim Jashari.
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Gjatë bisedës u vu theksi te rritja e bashkëpunimit mes FSK-së dhe KFOR-it, koordinimi ndërinstitucional si dhe komunikimi i rregullt, me synim ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në Kosovë e në rajon, njoftoi FSK-ja.
Jashari i përcolli Vergorit urimet për detyrën e re dhe konfirmoi se FSK-ja është e gatshme të vijojë e të thellojë bashkëpunimin profesional me KFOR-in, mbi bazën e partneritetit dhe besimit të ndërsjellë.
Vergori mori drejtimin e KFOR-it të mërkurën e javës së kaluar, duke zëvendësuar gjeneralmajorin turk Özkan Ulutaş.