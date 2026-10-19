Sali Berisha paraqitet në SPAK në zbatim të masës “detyrim paraqitje”

Sali Berisha paraqitet në SPAK në zbatim të masës “detyrim paraqitje”

Këtë të hënë, kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, u paraqit në ambientet e SPAK, në kuadër të masës së sigurimit “detyrim paraqitje” të caktuar ndaj tij.

Para godinës së SPAK, ish-kryeministri u prit nga mbështetës të tij dhe disa deputetë të Partisë Demokratike.

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Berisha akuzohet për korrupsion. Ndërkohë, dhëndri i tij, Jamarbër Malltezi, si dhe biznesmeni Fatmir Bektashi, përballen me akuza për përfshirje në korrupsion dhe veprime të paligjshme për pastrimin e parave.


Shtuar 19.10.2026 10:34

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