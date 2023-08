Rrëzohet helikopteri në Kaliforni, humbin jetën tre persona

Një helikopter zjarrfikës është rrëzuar në Kaliforni, ndërsa flakët kanë shpërthyer në veri të kontesë Riverside, Kaliforninë jugore.

Mediat amerikane raportojnë se nga përplasja humbën jetën tre persona, ndërsa po hetohet raportet se helikopteri është përplasur në ajër me një helikopter Skycrane.

