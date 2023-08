Të shtëna me armë brenda një lokali në SHBA, 4 të vdekur dhe disa të plagosur

Një person i armatosur hapi zjarr brenda një lokali në Kaliforni të mërkurën, duke vrarë të paktën katër persona dhe duke plagosur të tjerë, tha policia lokale, duke shtuar se një i dyshuar ishte gjithashtu i vdekur.

“Ne kemi konfirmuar 4 vdekje në vendngjarje, duke përfshirë edhe sulmuesin”, tha Zyra e Sherifit të Orange County përmes X (ish-Twitter). Ai shtoi se gjashtë persona të tjerë “u dërguan në spital, pesë prej tyre me plagë plumbash”.

Gjatë incidentit ka pasur përfshirje të një punonjësi policie, shtoi i njëjti burim, duke lënë të kuptohet se sulmuesi ka mbetur i vdekur nga të shtënat e tij. Asnjë oficer policie nuk u lëndua, tha ai.

4TV BREAKING ** Several people killed in shooting at a bikers’ bar in California’s Orange County: Police pic.twitter.com/vEN4ArOsL4

— Shakeel Yasar Ullah (@yasarullah) August 24, 2023