Putin takohet me liderin çeçen, diskutojnë rreth luftës në Ukrainë

Vladimir Putin ka takuar kreun e rajonit të Çeçenisë, Ramzan Kadyrov, për të diskutuar rreth luftës në Ukrainë.

Gjatë takimit, Kadyrov i tha liderit rus se luftëtarët çeçenë “po shërbenin me sukses në zonën e operacionit special ushtarak” dhe “përmbushnin të gjitha urdhrat” deri në fitore.

Në përgjigje, Putin i kërkoi Kadyrov të falënderonte ushtarët çeçenë që luftonin në Ukrainë.

Even when addressing Putin, Ramzan Kadryrov’s speech is littered with the Chechen filler word ‘don’

And when he starts reading out his prepared notes (look at the size of the writing), he’s apparently encountering difficulties with Russian pronunciation pic.twitter.com/bJFMgXiyPk

— Francis Scarr (@francis_scarr) March 13, 2023