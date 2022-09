Analiza e Politico: Cila është arma më e fuqishme e Putinit kundër Evropës

Politico ka bërë një analizë të strategjive që presidenti rus, Vladimir Putin, po përdor për pushtimin e Ukrainës.

Teksa analizon faktorët pro dhe kundër luftës së Putinit, Politico raporton se faza tjetër e luftës energjitike të Moskës varet nga një faktor që asnjë politikan nuk mund ta kontrollojë, ai është moti.

Sipas analizës moti mund të jetë arma më e fuqishme e presidentit rus Vladimir Putin, kundër Evropës.

Me ardhjen e dimrit, Evropa do të përballet me mungesën e gazit natyror dhe dilemën për të vazhduar të mbështesin ose jo Ukrainën në luftën e saj kundër pushtimit rus.

“Gjatë vitit të kaluar, Vladimir Putin ka demonstruar aftësinë e tij për të bërë kërdi në çmimet evropiane të energjisë përmes një kombinimi kërcënimesh dhe shkurtimesh të furnizimit”, thuhet në analizë.

Kjo dëmton industritë e “uritura” për energji dhe çon në ndërhyrje të kushtueshme të qeverisë për të ndihmuar konsumatorët të paguajnë faturat e tyre të energjisë.

Skenari i frikshëm të dimrit

Deri më tani, diplomatët evropianë besojnë se përgatitjet do të parandalojnë skenarin e tmerrshëm të ndërprerjeve të energjisë elektrike.

Magazinat e gazit në të gjithë BE-në janë tashmë 86% të mbushura, shumë përpara objektivit prej 80% deri në nëntor. Një diplomat evropian vlerëson se edhe nëse Putini ndërpret pjesën e mbetur të 9% të gazit të BE-së që vjen nga Rusia, krahasuar me 40%, Evropa mund të shmangë ndërprerjet. Megjithatë, komenton Politico, moti ende luan një rol të rëndësishëm..

Situata do të jetë edhe më e vështirë për vitin 2023

Për vitin 2023, analistët parashikojnë se rimbushja e rezervave të gazit natyror do të jetë shumë më e vështirë për BE-në sesa në vitin 2022. Prandaj, çmimet mund të rriten sërish. Sipas Goldman Sachs, kjo ndodh sepse ndryshe nga ky vit, Evropa do të jetë në një pikë nisjeje prej pothuajse zero gazi rus.

Kjo do të thotë se edhe nëse Evropa e kalon këtë dimër e padëmtuar, ajo mund të përballet me një tjetër vit ankthi energjie.

“Sa shpejt BE-ja mund të kthehet në nivele të sigurta të ruajtjes së gazit në vitin 2023 do të varet pjesërisht edhe nga sasia e gazit të mbetur nga dimri. Dhe kjo, si shumë të tjera tani, varet nga moti ,” përfundon Politico./abcnews.al/