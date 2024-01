Parashikimi i motit 10 Janar 2024, rënie e ndjeshme e temperaturave

Vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga pothuajse e njëjta situatë meteorologjike me mbizotërim të motit të kthjellët, si dhe rënie të mëtejshme të temperaturave në vlerat minimale.

Prezenca e ngricave të forta në akset rrugore, kryesisht përgjatë relieveve malore si dhe mjegull e mjegullinë në zonat luginore.

Era do të fryjë me drejtim verilindje- veriperëndim me shpejtësi mesatare 1-5m/s, ndërsa në bregdet era arrin shpejtësi deri 11m/s, duke bërë që valëzimi në dete të jetë i forcës 1-3ballë.

Temperaturat parashikohen:

në zonat malore -4 deri 4°C

në zonat e ulëta 0 deri 11°C

në zonat bregdetare 2deri12°C.

Burimi: Shërbimi Meteorologjik Ushtarak