Nga makina, avioni, jahti e pallati të veshur në ar, njihuni me sulltanin e kohëve moderne (FOTO LAJM)

Hassanal Bolkiah ibni Omar Ali Saifuddien III, ose Sulltani i Bruneit siç njihet nga shokët e tij, mendohet të ketë një vlerë neto prej rreth 30 miliardë paund. Dhe ai nuk ka frikë të mburret për paratë e tij.

Sulltani erdhi në pushtet më 5 tetor 1967, duke marrë detyrën nga Omar Ali Saifuddien për t’u bërë sundimtari i 29-të i vendit.

75-vjeçari është gjithashtu kryeministër, ministër i Mbrojtjes dhe ministër i Jashtëm. Pra, nuk është çudi që ai ka grumbulluar një sasi jashtëzakonisht të madhe pasurie, e cila shkon me titullin e tij fuqiplotë.

Titulli i tij i plotë është Sulltan Haxhi Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Ëaddaulah ibni Al-Marhum Sulltan Haxhi Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Ëaddien, Sulltan dhe Yang Di-Pertuan nga Brunei Darussalam.

Sa i përket pasurisë së tij, ai ka aq shumë para sa dikur shpenzoi rreth 15,000 £ për një prerje flokësh.

Ai është i njohur po ashtu për avionët e tij privatë të veshur me ar. Avioni Boeing 747, me vlerë rreth 350 milionë funte, ka një lavaman ari, dritare dhe tavolina të veshura me ar, sedilje lëkure dhe shtesa të tjera me vlerë 100 milionë funte brenda. Disa raporte pretendojnë se ai ka dhe 7000 makina luksoze. Koleksioni i tij përmban, sipas shumë burimeve, 365 Ferrari, 275 Lamborghini, 258 Aston Martin, 172 Bugattis, 230 Porshe, 350 Bentley, 600 Rolls Royce, 440 Mercedes Benze, 265 Audivers dhe 237 BMW3.

Nuk dihet se ku i ruan ato, megjithëse disa raporte tregojnë se ai i jep me qira koleksionistëve të makinave për të siguruar të ardhura të mëtejshme. U përfol se ai zotëronte më shumë se gjysmën e të gjithë makinave Ferrari të shitura midis viteve 1990 dhe 2000.

Por kaq madhështore është dhe ndërtesa ku ai banon. Pallati Istana Nurul Iman është ndërtuar në vitin 1984. Ai shtrihet në një sipërfaqe të madhe prej dy milionë metra katrorë dhe është vendi më i madh në botë, sipas Librit të Rekordeve Botërore Guinness.

Ai vjen i kompletuar me një kupolë floriri 22 karatësh, 1700 dhoma, pesë pishina të mëdha dhe 257 banja – sepse atij i pëlqen qartë larmia kur ka nevojë për tualet.

Ai gjithashtu ka 110 garazhe, të cilat mund të shpjegojnë se ku ruan koleksionin e tij të jashtëzakonshme të makinave. Çuditërisht, dikush llogariti se ka 564 llambadarë të cilëve u nevojiten 51,000 llamba për të punuar. Siç pritet nga çdo udhëheqës i pasur, ai ka kopshtin e tij zoologjik privat që përmban 30 tigra të Bengalit, disa skifterë dhe një mori flamingosh.

Pallati nuk është i hapur për publikun, por përdoret për funksione të rëndësishme shtetërore dhe festa specifike myslimane, kur rreth 110,000 njerëz e vizitojnë gjatë festës së Fitër Bajramit. Vlerësohet në rreth 1.3 miliardë paund, por ka të ngjarë të mos dalë kurrë në tregun e hapur.

Sulltani është martuar tre herë. Ai u martua me Raja në 1965, por gjithashtu u martua me Hajah në 1982 dhe Arinaz në 2005, duke pasur 3 gra në të njëjtën kohë, deri sa me dy gratë e fundit u divorcua përkatësisht në 2003 dhe 2010./NOA.al/