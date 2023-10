Panik në aeroport, stuhia e fortë nxjerr jashtë piste avionin (VIDEO)

Një avion model Boeing 737-800 është përplasur në pistën e aeroportit të Leeds në Angli, gjatë tentativës për t’u ulur teksa zona ishte përfshirë nga stuhia.

Sipas medieve britanike, avioni me pasagjerë avioni i “TUI” ishte nisur nga ishulli grek i Korfuzit me rreth 100 pasagjerë në bord.

Në momentin e uljes, avioni ka shkarë jashtë piste duke përfunduar në një fushë me bar ku pasagjerët kanë mbetur të bllokuar prej disa minutash.

A PLANE skidded off the runway at Leeds Bradford Airport while landing during Storm Babet.

The TUI flight from Corfu came to a standstill on boggy grassland leaving more than a hundred passengers stranded.

Emergency services, including three ambulances, raced out to the Boeing… pic.twitter.com/RELfACMTSG

