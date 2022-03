E pabesueshme, makinat ecin mes minave tokësore në rrugët e Kievit (VIDEO)

Në një video të publikuar në mediat sociale, shihen makina duke ecur me kujdes për të mos shkelur minat në tokë.

Pamjet raportohet se janë filmuar në rrugën E373 pranë fshatit Potashnya, në veri-perëndim të Kievit.

“Duken si mina antitank TM-62M të epokës sovjetike, që mbajnë rreth 7.5 kg eksploziv dhe janë relativisht efektive në dëmtimin e automjeteve të blinduara”, tha ish-komandanti i tankeve për Ushtrisë Britanike për BBC.

Ai tha se minat shpërthejnë vetëm kur i nënshtrohen një presioni të konsiderueshëm.

Meanwhile Ukrainian drivers near Borodyanka of Kyiv region via @_catiko pic.twitter.com/WLRSLdhH5v

— Liveuamap (@Liveuamap) March 30, 2022