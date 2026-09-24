Vlerësimi i EULEX-it: Shërbimi Korrektues i Kosovës, model për rajonin dhe Evropën

Gjatë një takimi në Prishtinë, shefi i Misionit të Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit, Antero Lopez, e ka pozicionuar Shërbimin Korrektues të Kosovës në krye të listës rajonale, duke e vlerësuar atë si një standard referimi edhe për vende të ndryshme të kontinentit.

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Kështu bëhet e ditur përmes një komunikate zyrtare të SHKK-së, pas pritjes që drejtori i përgjithshëm, Ismail Dibrani, i rezervoi zyrtarit të lartë evropian.

Sipas njoftimit, Lopez uroi institucionin korrektues për sukseset e shënuara deri më tani dhe e konsideroi punën e tij si udhëheqëse jo thjesht në rajon, por si një shembull që mund të ndiqet nga shumë shtete të Europës.

Duke theksuar progresin në fushat e rehabilitimit dhe riintegrimit, shefi i EULEX-it vuri në dukje se Kosova po realizon një punë të jashtëzakonshme në rikthimin e ish-të burgosurve në komunitet, referuar deklaratës së tij të cituar nga SHKK.

Nga ana e tij, drejtori Dibrani theksoi se arritjet profesionale të shërbimit dhe përmirësimi i standardeve janë fryt i një bashkëpunimi të ngushtë e të vijueshëm me EULEX-in dhe aleatët ndërkombëtarë.

Gjatë diskutimit, Dibrani i prezantoi Lopez-it ecurinë e planeve zhvillimore të sistemit korrektues, duke veçuar disa projekte me njohje ndërkombëtare. Midis tyre u përmend iniciativa “Rehabilitimi Gjithëpërfshirës dhe Kujdesi Shëndetësor”, e cila u nderua nga Shoqata Ndërkombëtare e Korrektimeve dhe Burgjeve. Po ashtu, projekti “Arti nga Burgu: Transformimi i Burgimit në Mundësi” u rendit në pesëshen më të mirë në çmimet e EuroPris.

Në fund, të dy palët konfirmuan angazhimin për të thelluar partneritetin në fushën e zhvillimit profesional dhe të programeve për rehabilitimin dhe riintegrimin e personave të dënuar.


Shtuar 24.09.2026 18:44

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